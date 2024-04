Pablo Motos estalla y lanza la advertencia más directa contra Pedro Sánchez

El programa más visto de la televisión española cambió de escaleta para adelantar la habitual tertulia política de los jueves después de escuchar al presidente del Gobierno.

El momento se antojaba tan trascendente que hasta El Hormiguero cambió por completo de guion, adelantando a este lunes la tertulia política que habitualmente tiene lugar cada jueves en el programa más visto de la televisión española. Había hablado Pedro Sánchez por la mañana y Pablo Motos tenía ganas de que, tanto él como sus habituales colaboradores, opinaran sobre lo que había sucedido en el palacio de la Moncloa.

"Es una persona enamorada, enamorada del poder. Ese es su amor absoluto", aseguró Rubén Amón para abrir el fuego, justo antes de que Motos hiciera su primer y demoledor comentario. "Lo que me da miedo es cuál es la idea de país que tiene Pedro Sánchez. La idea es ‘voy a gobernar con los que están de acuerdo conmigo’. ¿Y a los otros qué? ¿Los eliminamos?".

Fue entonces cuando Amón recordó al presentador de El Hormiguero la intención de Pedro Sánchez de "revisar las tertulias", se supone que, entre muchas otras, esa desde las que estaban hablando. "Pues por aquí que no venga", sentenció, con seria advertencia incluida, Pablo Motos.

Esto de El Hormiguero y de ⁦@Ruben_Amon⁩ sobre los ataques de Sànchez a la prensa y el uso de medios afines y entregados al sanchismo como ⁦@rtve⁩ y la ⁦@La_SER⁩ 👇 pic.twitter.com/4EKwZPvpa9 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 29, 2024

"Lo que importará finalmente a cada uno será su ideología por encima del sentido común. La idea simple de ‘cualquier cosa menos Vox’ tiene más poder que todos los argumentos con sentido común que quieras discutir", añadió el presentador del programa, justo antes de que Juan del Val apuntara su propia opinión: "Creo que en su discurso hay cierta lógica. Es decir: yo soy el partido, yo soy el gobierno y yo soy la democracia, si tú me atacas a mi, atacas a todas esas cosas, por supuesto a la democracia y eres un antidemócrata", aseguró.

Pablo Motos, como nunca ante Pedro Sánchez

"Una democracia sin oposición no es democracia", continuó Pablo Motos. "Una democracia sin alternancia de poder no es democracia. Un partido no es democrático si no se somete a las críticas de los suyos y de los demás. Hasta ahora estábamos muy tranquilos con la democracia. La democracia es como el wifi, todo el mundo lo da por sentada, pero si se va el wifi, se va todo a la porra. ¿Estamos jugando con la democracia?", advirtió el presentador de El Hormiguero para zanjar un debate, que también tuvo su parte de humor.

"Te van a detener a ti, y por tanto a la cuadrilla y a las hormigas no te digo, os van a decapitar", ironizó Rubén Amón.