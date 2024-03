Samantha Hudson pide perdón y no convence a casi nadie...pero sí a Irene Montero

La activista afirma que los tweets están descontextualizados y sobredimensionados. Además cree que todo forma parte de una persecución por motivos ideológicos hacia su persona.

Samantha Hudson y sus polémicos comentarios escritos hace años en Twitter y que han resurgido como un huracán, han acabado convirtiendo a la activista transgénero en una de las protagonistas de la semana y no precisamente por un buen motivo. Doritos decidió romper todo tipo de relación publicitaria con la también actriz y cantante por esos mensajes blanqueando la pedofilia y la violación por los que pidió perdón cuando empezó a ganar notoriedad pública y que ahora, después de lo ocurrido estos días, se ve obligada a volver a disculparse.

Hay quien puede pensar que ya cumplió pidiendo perdón una vez, pero debido al contenido de los mensajes, tampoco está fuera de lugar que tenga que hacerlo de nuevo. Recordemos que Samantha Hudson publicó una serie de tweets en 2015 y 2016 en los que, entre otras cosas, decía que "odia a las mujeres que son víctimas de violación y recurren a centros de autoayuda para superar su trauma" y que son unas "putas pesadas". O que quería hacer "cosas gamberras", como "meterse una niña de 12 años por el ojete".

"Ya salieron a la luz hace unos años y ya pedí perdón y manifesté mi opinión al respecto. Me reitero pues, a pesar de haberlos escrito cuando era menor, en un contexto donde la tónica general de las redes sociales era hacer el humor negro más bruto y desorbitado", explica Hudson en el comunicado de las últimas horas para defenderse de las críticas. Sin embargo, la excusa de escribirlos cuando era menor no parece muy válida cuando hay tweets ya de 2019, ya superando los 18 años, de índole parecida. Y así se lo recuerdan.

Esto es de 2020 y siendo adulto. Qué me estás contando pic.twitter.com/w5HFkHtQ19 — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) March 6, 2024

2015 y 2019...y las que habrás borrado antes que la peña se diera cuenta pic.twitter.com/KhWzcp6efA — Indonesia (@IndonesiaMar) March 7, 2024

Vas a engañar a tu padre. Que esto es del 2019. pic.twitter.com/3GroxCLw7T — Elsa (@elsa_almeda) March 6, 2024

Hudson admite que esos comentarios están "totalmente fuera de lugar" y los define como desagradables y ofensivos: "No pienso así y no pensaba así entonces". Sin embargo, no hace tanto que soltaba comentarios parecidos como los anteriormente mostrados y que no se creen las disculpas. Sin embargo, quien sí se las ha creído y le ha mostrado su apoyo ha sido la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Samantha 💜 — Irene Montero (@IreneMontero) March 6, 2024

Además, Samantha Hudson apunta que uno de los comentarios que se han hecho virales -el que dice 'acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por su vagina'- es falso y que "se está utilizando este post manipulado para generar un relato perverso que me acusa de pederastia". Por ello apunta a una persecución contra su persona por ideología y su identidad de género.