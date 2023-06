DjMaRiiO cuenta a Broncano cuánto gana por su exclusiva y fresca colonia

El 'streamer' español, especializado en FIFA, ha visitado este martes 'La Resistencia' para promocionar su perfume y "vacilar" de la posición que ocupa en los supermercados.

La Resistencia recibía este martes, por segunda vez, a Mario Alonso Gallardo, aunque seguro que a muchos les suene más por su nombre de streamer: DJMaRiiO. El popular youtuber español llegaba volando al plató del programa de David Broncano, haciendo una entrada magistral gracias a la tirolina instalada en el patio de butacas del Teatro Príncipe Gran Vía. Tras liarse un poco con las cuerdas y el mosquetón, el también presidente de 'Ultimate Móstoles' en la Kings League, empezaba su entrevista criticando, precisamente, el torneo futbolístico de Gerard Piqué: "Quedamos primeros, pero no sirvió de nada", soltaba una pulla al formato de playoffs.

Como decíamos, esta es la segunda vez que DjMaRiiO visitaba a Broncano -la vez anterior fue en plena pandemia- con un motivo muy claro: promocionar su colonia. "Con gel y champú, incluido", anunciaba el youtuber, a lo que añadía que le han colocado "al lado de David Bustamante en el Mercadona. También estamos junto a Cars". Sobre su perfume, el streamer destaca su precio y las unidades que ya se han vendido: 10 euros por bote y 150.000 colonias vendidas. Tras esta información, Broncano empezaba a hacer cálculos, indicando el dinero que se había embolsado gracias a este negocio.

El dinero que gana DjMaRiiO con su colonia

"¿Has ganado 150.000 euros vendiendo colonias?", apuntaba el de La Resistencia después de haber hecho cuentas. "Por ahí", vacilaba el invitado, señalando una cualidad de ella: "es fresca". Sin embargo, Broncano no dudó en soltarle un zasca y bromear con la colonia: "¿Puede ser que no la hayas olido nunca? No es fresca, tiene carácter". Pero desde el público, la opinión era totalmente diferente: "Huele a iglesia". Y, como no podía ser de otra manera, el regalo de Broncano por parte del youtuber fue un bote de colonia, acompañado de una bufanda de su club de la Kings League: "Está guapa. Sirve también para ahuyentar palomas".

¿Se podría decir que @DjMaRiiO no sabe vender su propia colonia, no? #LaResistencia pic.twitter.com/KW06d2o589 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 6, 2023

Y si Broncano creía que DjMaRiiO solo promocionaría su colonia y hablaría de su equipo de fútbol, estaba muy equivocado, pues el streamer aprovechó la ocasión y la visita a La Resistencia para hacer una invitación formal a Broncano. Y es que, el próximo 24 de junio, en el Estadio Ciutat de València tendrá lugar la cuarta edición del partidazo de youtubers en el que participarán TheGrefg, Spursito, Alexby, Adri Contreras, Papi Gavi, Viruzz y los hermanos Buyer, entre otros. Así, para convencerlo, DjMaRiiO regaló al de Jaén unas botas personalizadas para que pudiese formar parte del evento. Sin embargo, la jugada le salió mal: "No puedo ir, tengo otro evento deportivo en Mallorca. Pero me quedo las botas".