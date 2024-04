Borjamina cumple su amenaza: se harta de su equipo y toma una drástica decisión

El programa de este domingo de Reacción en cadena comenzaba con una sorprendente noticia en el imbatible equipo de los Mozos de Arousa. Y es que Borjamina, portavoz desde los inicios del exitoso equipo de gallegos, dejaba de serlo para cederle el puesto a su hermano Raúl. El propio Ion Aramendi anunciaba que había un cambio importante y era el nuevo portavoz quién daba las explicaciones pertinentes durante la emisión.

“Mi hermano está saturado de que yo le diga una opción y Bruno otra”, explicaba el desde ahora y hasta nueva orden nueva voz cantante del equipo protagonista absoluto del concurso que se emite cada tarde en Telecinco. “Podríamos llamarlo un kit kat en la portavocía”, apuntaba el presentador antes de dar inicio al programa con normalidad. Borjamina salía en primer plano, pero ninguna palabra al respecto. Algo desde luego sorprendente teniendo en cuenta que él era el protagonista de la noticia.

Pues bien, después de la emisión y tras los muchos mensajes en las redes sociales preguntando por qué habían tomado esta decisión, el propio Borjamina tuvo que salir al paso para explicarlo a través de X. En su mensaje, el miembro de los Mozos de Arousa apunta a la falta de ánimos y energías para ejercer de portavoz y prefería mantenerse en un segundo plano. Explicación que acaba con dardo a Reacción en cadena porque cortaron sus palabras.

En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano. Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí. Hoy repite Raúl. #ReacciónEnCadena22A