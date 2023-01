Un histórico de la SER pega portazo y rajada por sus “sueldos de mierda y egos”

El reportero de internacional, Álvaro Zamarreño, denuncia que “estaban matando mi imaginación” con “censura y egos como esas barrigas que hacen que uno no vea dónde pone los pies”

Andan las cosas revueltas por la cadena SER a cuenta de lo que relata uno de sus periodistas, Álvaro Zamarreño, reportero de información internacional, que tras 18 años en la cadena ha decidido dejar la emisora de radio de PRISA en la que ha trabajado toda una vida con duras acusaciones sobre su funcionamiento.

Sin imaginación no hay periodismo. Eso, y no la tecnología, es lo que está matando a este oficio: castigar la imaginación. La imaginación puede con todo: con sueldos de mierda, con censura, con gente con egos como esas barrigas que hacen que uno no vea dónde pone los pies. — Álvaro Zamarreño (@azamarreno) January 23, 2023

El reportero de la cadena SER revela que cobraba 1.500 euros y que “hubiera aguantado si no fuera porque estaban matando mi imaginación”. Sin embargo, según ha hecho público en sus redes sociales, la imaginación no es el único problema, pues Álvaro Zamarreño habla de “sueldos de mierda, con censura, con gente con egos como esas barrigas que hacen que uno no vea dónde pone los pies”.

El ya ex redactor de internacional de la cadena SER indica que “el compañerismo es lo opuesto a la verticalidad que dejo atrás ahora, con una estructura tan piramidal que parece una competencia entre las pirámides de Keops y Kefrén”. “Ese no es mi oficio, y tampoco me apetece acabar siendo un jubilado pobre. Así que he pasado a imaginarme de otra manera”, subraya para dejar la SER.

“Gracias a quienes me han enseñado, a quienes me han aguantado, ayudado o abrazado. Gracias a quienes se han ido de peor manera que yo, y a quienes quedan, porque hacen falta”, concluye Álvaro Zamarreño su despedida de la cadena SER que seguro que da mucho de qué hablar por los mensajes que incluye.