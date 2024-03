Carlota Corredera define con estos sorprendentes términos a Ana Rosa Quintana

Después de la confesión que hizo sobre los 'señoros' de Mediaset, la presentadora se ha aventurado a dar su opinión más sincera sobre la que fuera su jefa hace casi 20 años.

No es un secreto para nadie que Carlota Corredera y Ana Rosa Quintana han tenido sus más y sus menos durante mucho tiempo. Por eso cuando esta semana se ha conocido la verdadera opinión que la presentadora viguesa tiene de la que fuera su jefa en uno de sus primeros programas como directora.

Fue en el episodio de su podcast 'Superlativas' donde la presentadora respondió a las preguntas de David Insua y David Andújar, el mismo en el que Carlota Corredera confesaba haber sufrido unas agresiones por parte de los famosos 'señoros' de Mediaset.

Esta semana es @CarlotaLlauger la que responde y para eso han venido los Davides (@SoyDavidInsua y @davidandu_), para someterla a un tercer grado 😆 ¿A quién quiere entrevistar y resiste? ¿A quién no invitaría jamás? #Superlativas https://t.co/mIFok4I9Sa — Superlativas (@Superlativass) March 27, 2024

La sorprendente opinión de Carlota Corredera sobre Ana Rosa

La propia Carlota Corredera avisaba de que su opinión sobre Ana Rosa Quintana iba a sorprender a más de uno: "A pesar de lo que a todo el mundo le gustaría escuchar, que es que yo le hiciese un trajecito a Ana Rosa, pues no lo voy a hacer". Y es que, aunque ella sabe que no tienen la mejor de las relaciones "podemos haber discrepado en muchísimas cosas, incluso trabajando en la misma cadena. Pero yo soy una persona super agradecida".

"Ana Rosa Quintana fue la primera persona que a mí me dio la oportunidad de subdirigir, una persona que me apoyó muchísimo cuando trabajaba en su productora", explicaba Carlota haciendo referencia a la etapa que vivió en "Sabor a ti" en Antena 3. "Confió en mí muchísimo cuando yo era una chavala que llevaba muy poquito tiempo trabajando en televisión. Prefiero quedarme con eso, que con las cosas que más me distancian de ella", terminaba sentenciando la presentadora: "Solo por eso, agradezco tanto a la gente que apostó por mí y me dio oportunidades cuando llevaba tan poquito tiempo en Madrid. Siempre le estaré agradecida, así que prefiero quedarme con eso".

Estas palabras de Carlota Corredera chocan mucho con las que pronunciaba hace casi cuatro meses, cuando acusaba a Ana Rosa Quintana de ser la causante de su despido de Telecinco. Y aunque muchos atribuyen su despido a su fiel defensa a Rocío Carrasco, la presentadora sigue perjurando que la echó de Telecinco una 'mano negra' que corresponde "al patriarcado siempre. Y no solo hombres, también mujeres".