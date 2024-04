El comentario de Samantha a dos aspirantes de 'Masterchef' que levanta ampollas

La jueza del programa culinario de TVE no ha estado muy acertada con sus palabras, al intentar averiguar la 'relación' entre dos concursantes y los usuarios de X se han pronunciado.

Masterchef 12 continúa cosechando críticas, ya no solo por su horario, sino porque al contenido gastronómico se le está añadiendo un poquito de salseo. Cada edición del talent culinario de TVE no duda en exprimir los líos que tienen lugar en los fogones, ya sean enemistades entre los aspirantes o que estén relacionados con asuntos del corazón. A lo largo de sus doce ediciones, el programa de La 1, producido por Shine Iberia, se han 'visto' varios affaires que han surgido entre los concursantes. Y la presente edición no iba a ser la excepción.

Este mismo lunes 15 de abril, durante la emisión de la tercera gala, los espectadores no solo disfrutaron de las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse los concursantes, sino que también fueron partícipes de un ¿lío? amoroso. El primer reto que les esperaba en el plató del concurso de La 1 estaba relacionado con el tamaño: alimentos comunes de las alacenas españolas, pero XXL. Utilizando solo dos ingredientes, tenían que preparar un plato. Aunque Samantha Vallejo-Nágera tenía otra idea en mente.

El comentario de Samantha no gusta en redes

Durante el tiempo de cocinada, la juez de Masterchef estuvo haciendo de las suyas, acercándose a todos los concursantes buscando chismes y en compañía de la Terremoto de Alcorcón, invitada especial de la gala. Y es que, a Samantha le habían llegado rumores de que José y María se estaban empezando a hacer tilín, por lo que decidió acercarse al malagueño, de forma nada sutil, para hacerle algunas preguntas: "¿Qué pasa con tu novia?", soltaba, ganándose de nuevo una lluvia de críticas a través de las redes sociales. Este mini interrogatorio pilló por sorpresa a todos y la respuesta que recibió parecía no ser la que estaba esperando: "No pasa nada con ella", aseguraba el aspirante, que además aprovechaba para contar que "se llama Claudia, es también militar".

Pero el concursante, no satisfecho con lo dicho, señaló que llevan "cuatro años y estoy perfectamente con ella", aseguró. Además de esto, y visto el interés que estaba demostrando Samantha sobre su relación con María, el malagueño quiso aclarar varios puntos, admitiendo que "me llevo muy bien", pero que los comentarios sobre su incipiente relación obedecen a una broma: "Soy el más pequeño de la casa y ella está soltera. Entonces, está como esa coña, pero no es realidad. Estoy 100% enamorado de la cocina", reiteró José, acallando así todos los rumores y zanjando el intento de lío amoroso que estaba buscando la chef. Aun así, los usuarios de la red social X no vieron bien esa acción de Samantha: "Está intentando que José deje/engañe a su novia con María ? Cuando piensas que no puede ser más rancia, llega un nuevo capítulo y se supera" o "Totalmente innecesarios los comentarios de Samanta sobre la novia del chaval y su amistad con la compañera pero vamos tampoco me sorprende", son solo un ejemplo.