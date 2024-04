Jaime Cantizano se cansa de TVE y Julia Otero le hace una irrechazable oferta

El presentador de 'Mañaneros' abandonará RTVE la próxima temporada, dejando su matinal de La 1 huérfano, con tan solo un año de vida, tras reafirmar su presencia en Onda Cero.

Si pensábamos que las aguas se habían calmado tras el maremoto del inicio de temporada, nos equivocábamos. Los medios continúan realizando movimientos internos buscando entre los profesionales de la comunicación las mejores caras, o voces, para incluirlos en nómina. Atresmedia ha realizado, precisamente, un movimiento inesperado que repercute, directamente, en la radio, pero con réplicas en el ámbito televisivo.

Jaime Cantizano ha decidido abandonar TVE para dar el salto a Onda Cero, tal y como han adelantado varios medios, señalando que se encargará de las tardes de la emisora y con contrato de cadena, incluyendo así la posibilidad de realizar proyectos televisivos en el grupo. Un cambio sorpresa, sobre todo, si tenemos en cuenta el tiempo que el presentador ha estado al frente de Mañaneros. Cantizano comenzó en el matinal, junto a Miriam Moreno y Marc Santandreu el pasado septiembre, y ahora deja La 1 para sustituir a Julia Otero en las tardes de la emisora.

Jaime Cantizano sustituirá a Julia Otero en Onda Cero

El todavía presentador de Mañaneros sustituirá a Otero, quien pasará a presentar un programa el fin de semana. Y es que, la propia locutora pidió un cambio a la dirección para poder conciliar su vida personal con la profesional. Además, Atresmedia ha querido poner en valor la figura de Cantizano apostando por él para ponerse al frente de las tardes de Onda Cero dejando su hueco en el fin de semana a la propia Julia Otero. De esta manera, el grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes se garantiza mantener a dos pesos pesados de la emisora y consigue además que Cantizano deje las mañanas de TVE. Es más, según Informalia, el acuerdo que ha firmado el presentador con el grupo, le garantiza poder realizar algún proyecto en Antena 3 o LaSexta.

🧐¿Por qué deja X Jaime Cantizano?



Desde que nuestro mañanero dejó esta red social las especulaciones se han disparado#Mañaneros16Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/N9rv8G3mqs — Mañaneros (@MananerosTVE) April 16, 2024

Este movimiento, como decíamos, no es el adiós de Julia Otero, sino que la presentadora pasa a las mañanas del fin de semana, donde Por fin no es lunes se ha consolidado tras casi dos décadas en la franja vespertina. Lo que no se descarta, es que la presentadora pueda volver a la televisión pública con una nueva temporada de Días de tele ahora que su presencia en la radio será menor.

Ahora, RTVE se quedará sin presentador titular en Mañaneros para la próxima temporada, por lo que queda en el aire la continuidad del programa. Cabe señalar que este matinal, producido por La Cometa, cuenta con unos resultados bastante positivos. Sin ir más lejos, este pasado lunes 15 de abril anotó su tercer mejor resultado del año con un 9,9% de cuota y casi 300.000 espectadores.