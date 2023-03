Sigue la polémica "Masterchef", Manu Baqueiro desmiente a Patricia Conde

La polémica de la última temporada de "Masterchef Celebrity" continúa presente. El último en pronunciarse ha sido Manu Baqueiro, que ha querido desmentir las palabras de Patricia Conde.

A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que Patricia Conde se desquitara contra "Masterchef Celebrity", las palabras de la presentadora siguen coleando y provocando que otros concursantes del programa se pronuncien sobre la polémica.

Hace algunas semanas era la propia CEO del talent de Televisión Española la que criticaba duramente a Patricia Conde por las acusaciones que esta vertía contra "Masterchef Celebrity" y sus jueces, ahora, el último en sumarse a esas críticas contra Patricia ha sido un compañero del programa, Manu Baqueiro.

El actor conocido por su papel en "Amar es para siempre" ha sido el último en salir a defender al concurso culinario, desmintiendo las palabras de Patricia Conde que acusaba al programa de permitir que algunos de sus compañeros se drogaran: "En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con catorce cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto".

Unas palabras que, tras un burofáx de Shine Iberia, la presentadora rectificaba, pero que ya se habían hecho virales en redes sociales y que iban a suponer el comienzo de una polémica que sigue candente incluso meses después.

Manu Baqueiro desmiente las acusaciones de Patricia Conde

Son muchos los famosos que han desmentido las palabras de Patricia, Anabel Alonso, Nico Abad, la ganadora de esa edición Lorena Castell, el último en hacerlo ha sido Manu Baqueiro, el segundo finalista del programa, que en una entrevista a Mundo Deportivo ha negado que algún concursante se drogara.

"Yo trabajé muchísimo para llegar a esa final, que nos merecimos tanto Lorena como yo, no vi a nadie drogarse y sí a muchos compañeros darlo todo y ser grandes concursantes. Lo demás es humo" explicaba el actor en la entrevista.

Manu Baqueiro también ha señalado que, para él, la experiencia "Masterchef" no fue algo negativo: "Fue divertido, muy, muy, muy intenso, y me vino muy bien para salir de mi zona de confort, volver a TVE y darle un empujón a mi cocina".