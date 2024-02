Roberto Leal, pillado in fraganti durante la prueba del rosco en Pasapalabra

El presentador del concurso estrella de Antena 3 ha sido cazado por una de las cámaras del programa mientras se dejaba llevar por el momento: no se esperaba para nada que lo enfocasen.

Pasapalabra sigue cosechando éxitos de audiencia cada tarde. El programa gusta mucho y no solo por su dinámica, sino también por su "flexibilidad". Y es que, el concurso de Antena 3, a diferencias de otros espacios televisivos que cuentan con una estructura rígida y unos guiones donde los participantes se encuentran más constreñidos, se presta a que todo discurra de forma fluida. Es más, todos los concursante del concurso presentado por Roberto Leal se pueden permitir un poco de libertad a la hora de hablar y bromear.

El formato de Atresmedia, que lleva años emitiéndose a las 20:00 horas antes del informativo de la noche, ha conseguido consolidarse como un momento de relax y conexión en familia: una pausa distraída para despejar la mente y recibir una medida dosis de adrenalina cuando nos acercamos a los últimos cinco minutos del programa, con la popular prueba de 'El Rosco'. Es aquí donde se respira más tensión, pero es el juego que la gente más disfruta. Aunque el andaluz parece estar ya tan habituado que es el único que consigue relajarse del todo.

Roberto Leal pillado bailando "los pasos prohibidos"

El presentador de Pasapalabra se encarga siempre de amenizar el programa con sus ocurrencias y su charla con los invitados. La presencia de personalidades del mundo de la cultura, el arte, el cine o la televisión siempre aportan un toque actual y, además, es uno de los grandes reclamos del formato de Antena 3 para que la audiencia conecte y se mantenga distraída durante la hora que casi dura el programa. Un ambiente relajado que se mantiene, prácticamente, hasta que llega el momento del duelo final entre los concursantes, en este caso Moisés y Óscar. Cabe señalar que parte de culpa de los datos de audiencia la tiene Roberto Leal, pues ha sabido ajustarse al exitoso concurso desde que tomó las riendas del mismo.

Y es que, el ambiente que fomenta Roberto, y el buen rollo, se mantiene durante todo el concurso. De hecho, entre prueba y prueba se permiten el lujo de desahogarse, con total confianza, y hablar, incluso de asuntos íntimos y personales. Por ejemplo, hace tan solo unos días que se detuvo en seco la partida de Óscar para hablar de una importante enfermedad. Y también ocurrió con Moisés, que aprovechó su espacio para sincerarse con el público y contar por primera vez la trágica crisis personal por la que está pasando. Aunque no todo es tan 'serio', ya que el presentador protagoniza unas "pausas" más movidas. En la última, durante la prueba de 'La Pista', sonó un mítico tema de Christina Aguilera y el andaluz no pudo evitar ponerse a bailar, cayendo en la tentación de marcarse unos pasos prohibidos, que fueron recogidos por una cámara, pillando 'in fraganti' al presentador.