El milagro de Negreira: une a un concejal de ERC con un periodista de Losantos

El exárbitro catalán Estrada Fernández, ahora metido en la política municipal bajo las siglas del partido independentista, ha escrito un libro en el que destapa el escándalo del Barcelona.

Aunque en los últimos meses pudiera parecer que el caso Negreira ha disminuido en actualidad, el proceso judicial provocado por el pago continuado del Fútbol Club Barcelona a José María Enríquez Negreira mientras este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) continúa y, evidentemente, acabará teniendo consecuencias para el club catalán.

Lógicamente, la opinión de los árbitros actuales es unívoca a la hora de defender su honor. Sin embargo, uno de los recientemente retirados es el que más se ha significado a la hora de sacar los trapos sucios del colectivo arbitral. Se trata del catalán Xavier Estrada Fernández, colegiado que se retiró en la temporada 2020-21 después de dirigir 403 partidos en el fútbol profesional, incluidos muchos en el ámbito europeo, ya que alcanzó la categoría de internacional.

Estrada denunció al propio Negreira ante los tribunales y, no contento con ello, decidió contar en un libro todas sus experiencias. En La verdad sobre el caso Negreira, cuyo contundente subtítulo es Mi lucha contra la corrupción arbitral, el excolegiado catalán desmonta esa versión oficial que dice que Negreira, pese a ser vicepresidente del CTA, no tenía una especial significación en el colectivo y, por contra, asegura que su influencia era máxima.

"Negreira tenía todo el poder, tenía toda la información arbitral. Podía designar descensos, ascensos y quién dirigía los partidos", aseguró en la presentación del libro Estrada Fernández, que también dejó otras contundentes frases como: "El caso Negreira es mucho más grave que el Moggigate. Lo de Italia fueron unos intentos de manipular designaciones arbitrales para unos partidos puntuales. Lo de Negreira son años y años de manipulación".

#EsRadio Estrada Fernández: “Es alarmante el dinero que recibió #Negreira siendo vicepresidente… No es que haya sólo corrupción deportiva, sino un conflicto de intereses".



“Cuando denuncio el caso Negreira quiero recordar que era árbitro en activo“pic.twitter.com/4HCVvgaI9G — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) April 16, 2024

Paralelamente a su denuncia, Xavier Estrada Fernández decidió presentarse a las elecciones municipales del año pasado por las listas de ERC al Ayuntamiento de Lérida y, como tal, salió elegido como concejal. Curiosamente, el éxarbitro ha colaborado en la escritura de su libro con el periodista Miguel Ángel Pérez, especialista en tribunales e investigación en EsRadio y Libertad Digital, las empresas periodísticas de Federico Jiménez Losantos, no demasiado amigo, precisamente, de los independentistas catalanes.

🙋🏻‍♂️Estrada Fdez está utilizado el #CasoNegreira por venganza y para monetizarlo. Su ascenso a Primera (2009) y su categoría FIFA (2013) fueron en ese sistema que ahora denuncia. Un ‘Robin Hood’ sin flechas del que se aprovecha la #Caverna para hacer más grande la fábula 🥳 — Isaac Fouto (@isaacfouto) April 16, 2024

A propósito, uno de los periodistas deportivos más seguidos en temas arbitrales, Isaac Fouto, de la Cadena COPE, ha dejado claro no creerse nada de lo que cuenta Estrada. "Está utilizando el #CasoNegreira por venganza y para monetizarlo. Su ascenso a Primera (2009) y su categoría FIFA (2013) fueron en ese sistema que ahora denuncia. Un ‘Robin Hood’ sin flechas del que se aprovecha la #Caverna para hacer más grande la fábula", asegura.

Estrada Fernández, contra Isaac Fouto

Como no podía ser de otra manera, la respuesta del propio Estrada Fernández no tardó en aparecer. "Teníamos junto con Miguel Ángel Pérez un libro esperando para dedicártelo. Qué pena que el portavoz oficial del CTA y de la “famiglia” y nuestro íntimo seguidor… no haya estado", contestó en redes el excolegiado.