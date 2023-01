El motivo por el que Anne Igartiburu insultó a Juan del Val con su mujer delante

La presentadora, sin pelos en la lengua y sin cortarse, tachó de "impresentable" al colaborador de La Sexta en pleno directo por lo que este ha dicho sobre su nuevo trabajo.

La Roca ha cogido por costumbre atender "las quejas" que llegan al programa por las críticas que suele realizar Juan del Val, colaborador del programa de La Sexta que presenta Nuria Roca. En "el club de los ofendidos", una sección del formato de Atresmedia rescataba este domingo la opinión que había dado el escritor sobre los coach hace justo una semana. Un comentario que no gustó a Anne Igartiburu, quien se sintió dolida, por lo que conectó con el programa de Nuria Roca para hablar del tema.

"A partir de este momento lo que tienes que decir es que siempre hay que pensar en positivo. ¿Para cuando la detención, que haya una ley para que detengan a todos los coach?", señaló Juan del Val, siendo replicado por su propia mujer: "Una cosa es que no te gusten los coach y otra es que pidas cárcel para ellos". Pero el colaborador de La Sexta seguía justificando su comentario, asegurando que no es que no le gusten, sino que "tienen un cuento grandísimo". Fue, en ese momento, cuando Nuria Roca dio paso a Anne Igartiburu, quien se ha formado como coach.

El insulto de Anne Igartiburu a Juan del Val

Juan del Val, quien se quedó en shock al ver a Anne Igartiburu, quiso recular, pero su propia mujer, y presentadora de La Roca, se lo impidió. Aunque consiguió decir que "todos los coach deben ir a la cárcel menos Anne Igartiburu", antes de que bajaran su micro, como pedía Nuria Roca. "Nuria tu sabes que yo te adoro, me encanta estar en La Roca, pero tu marido es un poco impresentable tía", empezaba diciendo la presentadora de TVE. La valenciana, en vez de echar un capote al colaborador, animó a la vasca a decirle lo que sentía: "No, porque a lo mejor no hay tanta confianza. Yo le llamaría cobarde", soltaba la presentadora de La Sexta mientras animaba a Anne Igartiburu a que se lo llamara.

"Escúchame del Val, qué poca fe, qué poca fe en el universo coach. También te digo que mucho mal han hecho los que dicen que son coach y luego no saben donde le da el aire", comentaba Anne Igartiburu. Pero, para no dar por zanjado el asunto, Sara Ramos, colaboradora del programa de La Sexta, recordaba a la audiencia y confesaba a la implicada que Juan del Val había dicho que "Anne Igartiburu tiene que ir a la cárcel", provocando que la periodista vasca se echase las manos a la cabeza.

Ane Igartiburu planta cara a Juan del Val en 'El Club de los ofendidos' #LaRoca53 https://t.co/CJ05gOWatl pic.twitter.com/5EkJQ1qonq — La Roca (@LaRocaLaSexta) January 22, 2023

"Yo te creo que no te referías a Anne pero esto le puede perjudicar. Tú no sabes el esfuerzo que hay detrás de escribir un libro", regañaba Nuria Roca a su marido. "Claro que lo sé", respondía Juan del Val entre risas recordando que él es escritor. "Es que a Del Val le gusta meterse con todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, tú me mandas un libro tuyo y yo te dedico el mío, con todo mi cariño para que encuentres la luz y para que sepas que tienes que pensar en positivo", recalcaba Anne Igartiburu.