Helena Resano aclara al detalle el por qué de su ingreso en el hospital

La veterana presentadora de La Sexta daba la sorpresa este jueves al publicar una fotografía desde el hospital explicando que llevaba ingresada desde el lunes.

Este jueves 14 de marzo Helena Resano explicaba los motivos de su ausencia en "La Sexta Noticias 14H", donde lleva sin aparecer desde el pasado viernes 8 de marzo. Según compartía la periodista en su cuenta de Instagram, el domingo mientras se preparaba para el comienzo de la semana sufrió un percance que la ha obligado a apartarse varios días de los platós.

Helena Resano confirma su ingreso desde el pasado lunes pic.twitter.com/heJOh8pI8M — Jesús Bolívar (@jesusbolivar25) March 14, 2024

Aunque en principio no se conocían los detalles, finalmente Helena Resano ha compartido todo lo sucedido en su blog en 'Infolibre'. La periodista ha comenzado explicando como el domingo pasado notaba que su pierna izquierda se dormía y era incapaz de moverla. Aunque pensaba que era un simple pinzamiento, al acudir al hospital se tuvo que quedar ingresada: "La parálisis se extendía hacia arriba y comenzaba a afectar a la otra pierna".

Una vez en el hospital, Helena también ha contado como le hicieron varias pruebas, "unas más agradables que otras", aunque todavía sigue sin un diagnóstico. A pesar de todo, la periodista tiene total confianza en que se recuperará pronto y está muy agradecida con el trato que le han dado los médicos: "Gracias inmensas a los médicos y sanitarios por el mimo con el que me han tratado y por su esfuerzo por lograr dar con el tratamiento más rápido. Gracias a todos los que habéis estado pendientes. Espero volver enseguida. Y cuidaros mucho. Sin salud no hay nada. Por mucho que nos empeñemos".

Helena Resano recibe mensajes de ánimo de seguidores y compañeros

Tras explicar el por qué de su ausencia en "La Sexta Noticias", algo sobre lo que tuvo muchas dudas, Helena Resano ha recibido muchísimos mensajes de ánimo y muchas recomendaciones: "Tengo el móvil lleno de mensajes. Y agradezco infinito todo el cariño. Lo mío ha sido un susto, se ha quedado en eso. Y seguramente sea un aviso, un recordatorio de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy 'superwoman', que no tengo por qué llegar a todo. Y que, si no llego, no pasa nada".