Herrera y su genial comparación de la compra de votos del PSOE... ¡con Maradona!

Herrera y Alsina destrozan al PSOE por la compra de votos y coinciden en que los escándalos que rodean a los socialistas en este final de campaña les pasarán factura en las urnas el domingo.

Como cada mañana, ‘los Carlos’, Herrera y Alsina, opinan de los temas más candentes de la actualidad. Como no podía ser de otra forma, los comunicadores estrella de COPE y Ondacero han abierto sus monólogos con los casos de compra de votos que implican al PSOE a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y también como era de esperar, coinciden. Parece imposible no hacerlo. Ambos auguran que la afloración de posibles tramas de fraude electoral con miembros socialistas directamente señalados a tan solo horas de acudir a las urnas pasará factura a los resultados del partido que dirige Pedro Sánchez.

Son tres los casos que han salido a la luz en los últimos días con detenciones de miembros del PSOE o de socios de los mismos. Este segundo caso es donde estalló todo, en Melilla, con la detención de un consejero de CPM (Coalición por Melilla) del gobierno melillense, dirigido a la par por este partido promarroquí y por el PSOE. Directamente han sido detenidos socialistas que iban en las listas del próximo 28 de mayo en Mojácar (almería) y Albudeite (Murcia).

Herrera y su ocurrente comparación que une Albudeite con Maradona

Las comparaciones son uno de los recursos preferidos del presentador sevillano, que en este caso ha estado brillante para exponer el caso de Albudeite, donde la candidata socialista Dolores Peñalver ha sido detenida acusada de un presunto fraude electoral. El director de Herrera en COPE ha remarcado que le parece curioso que suceda esto cuando la propia candidata “iba por ahí denunciando que era el PP el que compraba votos en Albudeite” con camisetas donde se podían leer “no a la compra de votos”.

"Esto es como Maradona cuando hizo la campaña de no las drogas", ha sido la genial comparación del comunicador, que apunta directamente a Pedro Sánchez: “Ya se le puso la cosa muy fea con lo de Bildu, pero lo de las últimas horas es difícil de definir”. Al respecto también ha dejado la siguiente reflexión: "Qué no habrá debajo de la manta para que no hayan podido, de momento, parar todo lo que está saliendo".

"La candidata socialista llevaba camisetas protestando contra la compra de votos. Esto es como Maradona cuando hizo la campaña de no las drogas"

Además, no se ha olvidado de Bolaños y su olfato con Mojácar, “el caso que ha destrozado la línea de flotación del PSOE”. Tampoco se olvida de Melilla y del líder de CPM, Mustafa Aberchán, al que critica duramente por tirar la carta del racismo cuando se ve acorralado.

Alsina y la corrupción sin fin del PSOE

Muchos de estos puntos también los ha tratado Carlos Alsina en la apertura de su programa Más de uno. El periodista de Ondacero, tras una breve mención a Tina Turner, pone el foco en nuestro país y habla de “la corrupción como elemento principal”. “Corrupción es, por supuesto, comprar votos por correo”, ha afirmado Alsina, que cree que en especial el caso de Mojácar ha abierto un agujero en las filas socialistas difícil de cerrar. Por supuesto, también se ha acordado de Bolaños y su viral intervención en la localidad almeriense.

Alsina apunta directamente al número uno de la lista y candidato a la alcaldía Manolo Zamora, al que echa en cara que ahora pase de las entrevistas y prefiera los comunicados. Unos comunicados donde escurre el bulto y asegura que está consternado y no sabe nada del asunto. “Sólo faltaba, digo yo, que sabiéndolo hubiera dejado hacer, sólo faltaba”, ha ironizado el presentador, que también ha criticado al edil por no “olerse” lo que estaban haciendo sus compañeros de lista.

Foto de familia del PSOE de Mojácar con los detenidos por presunto fraude electoral Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González

Ha terminado su monólogo pasando por Melilla, un caso del que afirma que aunque no haya arrestos directos del PSOE si de sus socios con los que gobiernan en coalición: “Tampoco es el mejor reconocimiento a tu trayectoria”. Para finalizar pone en duda que el líder del CPM, Aberchán, no estuviera al tanto de lo sucedido, sobre todo por el millón y medio de euros que presuntamente habría tenido el consejero del CPM detenido para comprar los votos.