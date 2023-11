Jorge Cadaval obliga a Pablo Motos a confesar uno de sus secretos profesionales

El integrante de 'Los Morancos' se percató de unos papeles que el presentador de 'El Hormiguero' tenía sobre la mesa y no pudo evitar preguntarle por qué seguía usando guion.

Los Morancos eran este martes los invitados especiales en El Hormiguero. El dúo cómico formado por Jorge y César Cadaval acudían al programa estrella de Antena 3 para promocionar su nuevo espectáculo, Bis a bis. Pero estos hermanos de Sevilla, con sus habituales chascarrillos se salieron de la mera promoción, manteniendo así una divertida conversación con Pablo Motos, incluso cuando llegó la hora de abordar un asunto serio, como es la situación de nuestros mayores con respecto a las entidades bancarias.

El menor de los Cadaval, hablando sobre su obra, destacaba durante la entrevista que le dan "caña a que no haya nadie atendiendo a la gente de la tercera edad" en los bancos, dado que las sucursales cierran, pero las barreras tecnológicas a las que se enfrentan los mayores día a día siguen ahí. De hecho, según Jorge, "nos estamos deshumanizando un poco" con lo que él, en tono cómico, llamaba "realidad plastificada". "¿Plastificada?", preguntaba César ante esa descripción realizada por su hermano mayor. "Sí, eso de hablarle al teléfono y que te conteste", aseguraba Jorge, bromeando con las asistentes de voz, Siri y Alexa: "Está Teresa, está Pili... Tú imagínate que hubiera un Manolo. ¡La de veces que habría que repetirle lo que tiene que hacer!".

Pablo Motos explica porqué no usa pinganillo

Y con este chascarrillo del mayor de Los Morancos, Pablo Motos hizo el amago de comenzar un nuevo tema de conversión. Sin embargo, Jorge no le dejó. El humorista se percató del folio que tenía el de Atresmedia sobre su mesa: "Oye, ¿tú llevas ahí un guion? No sabía que tenías guion, pensaba que tenías un pinganillo". Ante esta apreciación del sevillano, Motos no tuvo más remedio que explicar a la audiencia de El Hormiguero el motivo por el que no utiliza este aparato, típico en la televisión, desde el primer programa. Y de esto hace ya 18 años, cuando se estrenó en Cuatro: "No tengo pinganillo, me da mucho asco", revelaba el de Requena.

¡@LosMorancos están de estreno! Nos presentan “Bis a Bis”, su nuevo espectáculo que se estrena en el Teatro Coliseum de Barcelona desde el 24 de noviembre hasta el 4 de febrero #MorancosEH pic.twitter.com/xsWNbQWHKc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 7, 2023

Esta tajante afirmación del presentador despertó la curiosidad de estos dos sevillanos, que no dudaron en preguntar el porqué: "Primero, porque te mandan y a mí no me gusta que me manden. Segundo, el pinganillo hace un ruidito que, para la gente que tiene el oído normal, bueno, pero yo tengo el oído raro", desvelaba Motos, que siguió contando que "me lo puse el primer día, hace 18 años, y fuera. Lo tiré. Así nadie me dice nada. Me hago notas, así, a la antigua. Por ejemplo: 'Tecnologías de mayores. Preguntarle a César qué es un reel", zanjaba el de El Hormiguero que, de esa manera, sin más dilación, introducía esta cuestión a César Cadaval y cambiaba de tema con elegancia.