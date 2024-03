Indignación por la última humillación a Bruno en "Bailando con las estrellas"

Los espectadores de "Bailando con las estrellas" estallaron contra Julia Gómez Cora por su nueva humillación a Bruno Vila antes de la final.

Telecinco está a punto de vivir la gran final de la primera edición de "Bailando con las estrellas". Esta semana, y a pesar de la Semana Santa, el programa de baile mantenía su programación y este viernes vivía una semifinal en la que Bruno Vila volvió a ser protagonista por un nuevo enfrentamiento con el jurado.

Y es que a algunos miembros del jurado de "Bailando con las estrellas" no les ha gustado nada que el integrante de los 'Mozos de Arousa' se haya colado en la semifinal mientras que otros concursantes que bailaban mejor que él se iban quedando por el camino. Julia Gómez Cora es, junto a Gorka, el miembro del jurado que ha criticado más a Bruno, algo que volvía a suceder esta semana.

Julia Gómez Cora vuelve a humillar a Bruno y las redes estallan

Porque tras el baile Freestyle contemporáneo de Bruno, un baile que a Jesús Vázquez le gustó mucho, Julia Gómez Cora se mostraba muy contraria a la opinión del presentador y de Valeria Mazza: "No estoy de acuerdo contigo, ni tampoco con Valeria que dijo que hoy están aquí los mejores. En tu caso, Bruno, estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás".

La crítica de Julia a Bruno Vila: "Necesitas tiempo y el tiempo se te ha acabado"



🪩 #BailandoConLasEstrellas12

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/Lo6xqK8Tq3 — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 30, 2024

Una valoración que acompañaba con la puntuación más baja, un 3, y que además no terminaba ahí, porque Julia volvía a humillar a Bruno tras su segundo baile: "Yo he visto como en este programa, en otros países, los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar".

Ante estas palabras, Bruno no se quedaba callado y aseguraba que "no sé si pagarían, pero por lo menos vendrían", una respuesta que no gustó a Julia quien le aseguraba que para ir "hay que pagar y eso es lo que dudo". Este enfrentamiento provocó que el público de la gala abucheara a la jueza y que Jesús Vázquez tuviera que pedir calma.

Aún así, esta nueva humillación de Julia a Bruno ha provocado que los espectadores de "Bailando con las estrellas" protestaran por las formas de la miembro del jurado y llegaran incluso a pedir el despido de la argentina.

#BailandoConLasEstrellas12 STOP BULLING , lo que estais permitiendo es vergonzoso, menos mal que el chabal es integro y no se viene abajo porque es denunciable totatlmente. — Samu Fdez. (@_SamuFdez_) March 30, 2024

¿En qué momento decir “tú ya has ganado suficiente dinero” es una valoración a un concursante? ¿Como puede ser que la dirección de ese programa permita eso? #BailandoConLasEstrellas12 — Lucía (@theblackcat88) March 31, 2024

Ha sido humillante lo q Julia le ha dicho a Bruno. ¿Es necesario ser tan cruel para valorar una actuación? NO. Que seas parte del jurado, no te da derecho a faltar el respeto a alguien y según lo q has dicho y como lo has dicho, es lo q has hecho. #BailandoConLasEstrellas12 — Elena🌸 (@ele_cs) March 30, 2024