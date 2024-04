El consejo que Sonsoles Ónega lanza a David Broncano tras su fichaje por TVE

La presentadora de Antena 3 ha querido opinar sobre el polémico fichaje de David Broncano por TVE y le ha lanzado un consejo al presentador.

Esta semana ha habido una noticia que lo ha revolucionado todo, hablamos del polémico fichaje de David Broncano y su "Resistencia" por TVE. Un fichaje que ha necesitado tres intentos e incluso la dimisión de Elena Sánchez, expresidenta de RTVE, para hacerse realidad y que está levantando todo tipo de opiniones, desde críticas hasta gente que lo apoya.

🔴#ÚLTIMAHORA | RTVE cierra finalmente el fichaje de David Broncano por 14 millones € por temporada en La 1



▪️#LaResistencia deja Movistar Plus+ y competirá en TVE contra 'El Hormiguero' a partir de septiembre pic.twitter.com/wsM4UjRni2 — telemagazine (@telemgzn) April 10, 2024

Un ejemplo de la polémica que ha levantado el fichaje de Broncano por TVE es la opinión que Ana Rosa Quintana ha dado sobre dicha noticia. La presentadora de Telecinco tiene claro que el fichaje de Broncano por el ente público viene directamente avalado desde Moncloa, algo inadmisible: "No se puede fichar a un comunicador en Moncloa, no me parece lo más adecuado... Ha sido absolutamente utilizado políticamente".

Por otro lado, hay otros periodistas que han preferido no opinar sobre este polémico fichaje y aprovechar para aconsejar al presentador de "La Resistencia". Este ha sido el caso de Sonsoles Ónega aprovechando un acto junto a su hermana Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas de RTVE.

El consejo de Sonsoles a David Broncano

Ha sido después de ese evento en el que las hermanas han amadrinado la inauguración de una exposición de la ONG Aldeas Infantiles. Tras finalizar el evento, Sonsoles respondía las preguntas de los medios de comunicación presentes, muchas de esas preguntas en relación al controvertido fichaje de David Broncano por TVE.

Al contrario que su rival de Telecinco, Sonsoles Ónega no ha querido opinar sobre ese fichaje, pero lo que si ha hecho es lanzar un consejo al nuevo presentador de TVE: "Te tengo que decir que, un diario es muy duro, y la competencia, muy buena". Un consejo que lanzaba hablando sobre la competencia por las audiencias que mantiene con Ana Rosa Quitana.

Sobre la presentadora de Telecinco también habló Sonsoles, que, tras ver como esta la superaba por primera vez esta semana, ha confesado que "la competencia exigente nos hace mejores a todos... Está apasionante la aventura de la tarde, se está poniendo preciosa. Un diario es muy exigente, la franja es muy exigente, no estoy contando nada que no haya dicho desde que empecé en Antena 3. Los movimientos de la competencia son estimulantes pase lo que pase".