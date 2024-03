Iñaki López se moja sobre otros presentadores como Jorge Javier Vázquez

El presentador de "Más vale tarde" hablaba sobre otros conocidos presentadores, como Jorge Javier Vázquez, en una reciente entrevista.

Iñaki López es, desde hace tiempo, una de las caras más reconocibles de La Sexta gracias a su larga trayectoria dentro de la cadena, ya lleva más de una década presentando distintos programas en La Sexta. Empezó como presentador y moderador de "La Sexta Noche", pero en los últimos años se ha asentado al frente de "Más vale tarde" junto a Cristina Pardo.

El presentador vasco va a tener una nueva aventura en Atresmedia dentro de muy poco, porque su próximo proyecto junto a Roberto Leal ya se ha grabado. Hablamos de "López y Leal contra el canal", un programa de entretenimiento en el que ambos presentadores competirán contra Atresmedia en una serie de retos para lograr un importante premio, tener un tiempo delante de cámara para hacer y decir lo que ellos quieran.

Aprovechando el futuro estreno de este nuevo formato de entretenimiento, Iñaki López ha sido entrevistado en Vertele para hacer balance de toda su carrera, y ha aprovechado para opinar sobre varios presentadores muy reconocibles como su compañera Cristina Pardo o presentadores de la competencia como Jorge Javier Vázquez.

La opinión de Iñaki López sobre Jorge Javier Vázquez

Después de varios años trabajando codo con codo con Cristina Pardo, Iñaki López tiene claro que "Cristina tiene que estar ahí todos los días. Trabajar conmigo requiere tener una gran paciencia, como Cristina, e incluso cierto desafecto por el peligro. Cristina siempre está muy atenta a la escaleta, porque yo enseguida me despisto y me disperso".

"Por lo general nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, y este programa nos permite tener muchos momentos de complicidad. Además ella tiene un gran sentido del humor", terminaba explicando sobre su compañera de "Más vale tarde".

Pero Iñaki no ha perdido ocasión de hablar sobre otros formatos y presentadores, algunos de ellos que le parecen fabulosos: "Siempre he sido un tremendo admirador de Wyoming, que me parece uno de los mejores comunicadores de la historia de este país". También aprovecho para hablar sobre uno de sus rivales, Jorge Javier Vázquez, a quien ha dedicado varios halagos: "Me parece fenomenal, inteligente, rapidísimo y que controla de maravilla el plató". Por último habló sobre su compañero en esta nueva etapa en Atresmedia, Roberto Leal, quien "me parece el futuro de la comunicación en la tele".