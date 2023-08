Sostres sigue provocando: ahora, la reacción del director de ABC, Julián Quirós

El polémico columnista catalán ha recibido innumerables críticas por sus últimos artículos publicados en el periódico de Vocento que, a través de su director, ha tenido que responder.

En días de poquísima actividad tuitera como son estos centrales del mes de agosto, un nombre ha sobresalido en las últimas horas, y no es nada nuevo. Salvador Sostres pasa por ser uno de los columnistas más polémicos de la prensa española y sus últimos artículos en ABC no han pasado precisamente desapercibidos.

En una de sus colaboraciones más recientes, el articulista catalán atacó duramente al Papa Francisco, del que llegó a afirmar literalmente que "no cree en Dios", a colación de sus últimas actuaciones respecto al Opus Dei. Pero es que Sostres fue mucho más allá en un muy polémico texto sobre Daniel Sancho, al que cariñosamente llamaba Dani, el español que está en una cárcel tailandesa después de confesar el crimen de un hombre.

Estos dos últimos artículos han provocado, además de numerosísimos comentarios en Twitter y en otras redes sociales, uno más; concretamente, el del propio director del diario ABC, el periodista extremeño Julián Quirós. En un artículo publicado en el medio de referencia del grupo Vocento y reflejado en las redes del periódico, Quirós se ha limitado a reproducir íntegramente lo que ya escribió el 29 de julio de 2021 con el mismo motivo.

Quirós: "Sostres escribe en ABC, pero ABC no es Sostres"

"Sostres escribe en ABC pero ABC no es Sostres", reconocía en aquel momento Julián Quirós y vuelve a repetir ahora. "ABC es el periódico de mayor tradición liberal de España y practica una liberalidad infrecuente, que pasa por acoger una amplia gama de voces, singulares, variadas y hasta contradictorias, pero estas colaboraciones no cambian la solidez de los principios fundacionales del periódico. ABC acoge, pero no exige sumisión. Esto es así desde la creación del Cavia, desde antes".

«Sostres escribe en ABC pero ABC no es Sostres. ABC es el periódico de mayor tradición liberal de España y practica una liberalidad infrecuente, que pasa por acoger una amplia gama de voces». https://t.co/pCApIxYBcl — ABC.es (@abc_es) August 16, 2023

El director del periódico de Vocento continuó asegurando que "Sostres no es ABC sino una firma de ABC y por eso Salvador podía apuntar ayer sus provocaciones contra los editoriales del periódico, los artículos de otros colegas e incluso contra las opiniones del director. Sostres ni siquiera tiene obligación de cumplir con las reglas profesionales del periodista porque él es un mordaz escritor de periódicos o, si se quiere, un escritor original en los periódicos. Por eso, lo que dice sobre Vox, o los asesinos a sueldo de Casado, o los españoles provincianos, hay que tomarlo como lo que es. Palabra de Sostres. Y ABC discrepa".

Hasta aquí lo escrito por Julián Quirós hace algo más de dos años. La apostilla añadida por el director de ABC respecto a los últimos y polémicos artículos escritos por Salvador Sostres en su periódico es la siguiente: "Lo escrito en julio del 21 igualmente sirve para sus posteriores referencias al Papa, al médico descuartizado en Tailandia, a la corrupción, las mujeres, los homosexuales o las empleadas del hogar".