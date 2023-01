Juan y Medio “regala” a una mujer del público su minuto de gloria en Canal Sur

El presentador andaluz, ante el gesto de negación de una señora, "ha parado" el programa para atender su petición pese a que esta no tenía ningún sentido, según se puede observar.

Canal Sur cuenta en su programación con un buque insignia desde 2009: La tarde, aquí y ahora, presentado, como no podía ser de otra manera, por uno de los presentadores estrellas de la autonómica, Juan y Medio. El magacín, centrado en el testimonio de sus invitados y que además informa de la actualidad, tiene como pilares el humor y la música. Pero no solo eso, sino que cuenta con un objetivo primordial: que las personas que se encuentran solas, normalmente personas mayores, encuentren a alguien con quien compartir su vida.

Además de quienes acuden al programa a buscar "pareja", para que el espacio sea más ameno y darle más cercanía, Juan y Medio siempre cuenta con un numeroso público procedente de distintos puntos del territorio andaluz. "Hoy están con nosotros Gelves y Coria", informa el almeriense, señalando así que la gente que ha visitado el programa viene de esos dos municipios sevillanos. Sin embargo, una de las mujeres allí presentes no se ha sentido "identificada" con ninguno de esos dos orígenes.

La ironía de Juan y Medio con el público

"Hoy están con nosotros Gelves y Coria", anuncia Juan y Medio sin saber que iba a desencadenar el caos. El público comienza a aplaudir pero, al momento, el presentador de Canal Sur se da cuenta que entre las personas hay una mujer diciendo que no. "¿Tú no? Parad todo. Hay una señora que no viene ni de Gelves ni de Coria… ¿De dónde viene usted, señora?", pregunta el almeriense, recibiendo por respuesta, y entre risas: "De Sevilla".

"Cortad ahí arriba el programa. Parad todo. ¿Hemos parado todo? Esto se corta y se edita. Esto que no salga en directo", pide Juan y Medio, irónicamente. "Ahora mismo está Canal Sur parado porque hemos dicho Gelves y Coria y no hemos dicho y una señora de Sevilla. Bienvenida", apunta el presentador a la vez que aplaude, demostrando "lo absurdo" de todo eso, cuando esos dos municipios son de Sevilla.