Arguiñano se 'desnuda frente a Pablo Motos y revela cómo empezar bien el día

El popular chef de Atresmedia visitó 'El Hormiguero' acabó confesando cómo son sus desayunos para empezar el día con buen humor y su confidencia provoca carcajadas en los presentes.

La presencia de Karlos Arguiñano en Antena 3 es diaria. Pero este jueves, sin ir más lejos, pudimos disfrutar de las palabras del chef de Atresmedia por partida doble. Ya que, además de emitirse su programa Cocina abierta con Karlos Arguiñano, el cual continúa liderando cada mediodía en la cadena principal del grupo de San Sebastián de los Reyes, con cuotas cercanas al 2o%, el querido cocinero vasco visitó a Pablo Motos en El Hormiguero para promocionar su último libro de recetas.

Y es que, aunque tengamos a Arguiñano 'muy visto', la audiencia sigue al cocinero allá donde vaya. De ahí que el espacio de Trancas y Barrancas obtuviese una media de 2.404.000 espectadores y un 17,2% de cuota de pantalla, superando su emisión anterior con Plex e igualando la visita de Carlos Sainz, en cuanto a share. Y no es para menos, porque el chef lleva más de tres décadas saliendo en la televisión, tal y como recordó el presentador. Y la gente no se cansa, incluso saliendo "los sábados y los domingos", como el propio Arguiñano apuntó.

Arguiñano confiesa que desayuna desnudo

"Prefiero salir de payasete, diez segundos. A la gente no se le puede aburrir", explicó como uno de sus secretos para mantenerse en pantalla tanto tiempo. Pero también se puede disfrutar del cocinero a través del papel. El nuevo libro del cocinero vasco cuenta con más de 500 recetas testadas en televisión, ya que son las mismas que realiza en su programa. "La gente que tiene este libro en casa, está salvada. Va a comer muy bien, gastando poco y con recetas sencillas", aseguró Arguiñano, antes de comenzar a hablar de su familia. Porque su hijo Joseba también está en la televisión pública, pero en la vasca, con un programa de cocina que compite directamente con el de Antena 3, ya que se emite a la misma hora: "La madre ve al hijo", indicó el cocinero entre bromas, haciendo gala de su habitual humor.

Pero si hay algo que caracteriza a Arguiñano, además de su humor, es su sinceridad, de la que hizo gala al responder a la pregunta de Motos. El de el Hormiguero quiso saber qué hacía para empezar el día de buen humor y el vasco, sencillamente contestó que "desayunar" y resaltando que no toma café porque eso le parece de "estudiantes". Y, tras esto, el cocinero de Atresmedia empezó a detallar qué hace para empezar su mañana: "Tengo que ir a la sartén. Voy al gallinero, que lo tengo a 30 metros, y cojo el huevito. Lo pongo en la sartén y lo hago cascado, revuelto o en tortilla", empezó a explicar el chef, antes de desvelar cómo cocinaba su desayuno. "Es que no me cuesta nada hacer esto, es más, lo hago en pelotas", soltó, para sorpresa de todos, provocando la risa en el plató. "Vestido vas a cualquier lado", continúo. Esto generó cierta curiosidad en el presentador, que quiso indagar, preguntando si también desayunaba "en pelotas", a lo que Arguiñano respondió que sí, siempre que estuviera solo. "Es mi momento (...) No sé cómo lo hacéis los demás. En bolas son unas emociones", aseguró, irónicamente, el invitado.