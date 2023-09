Confunden a Dani Mateo con Daniel Sancho y tienen que calmar al de La Sexta

Los colaboradores de 'Zapeando' han tenido que controlar un poco la reacción del presentador, quien había sido confundido por el hijo del actor Rodolfo Sancho en un concurso de Canal Sur.

A todos nos ha pasado alguna vez que hayamos confundido a una persona. Pero algunas de esas confusiones son surrealistas, sobre todo, porque quienes han sido confundidos no tienen nada que ver. Algo así le ha pasado este miércoles a Dani Mateo. El presentador de Zapeando fue protagonista de una de las preguntas del conocido concurso de Canal Sur Atrápame si puedes que presenta Manolo Sarriá. "Han hecho una pregunta sobre ti, sobre tu persona", soltaba una de las colaboradoras del programa vespertino de La Sexta. Aunque de primeras, al humorista le hizo ilusión esta noticia, todo cambiaría después de ver el vídeo. De hecho, le avisaron: "No sé si la respuesta del concursante será la que tú esperabas".

Con este aviso, dieron paso al vídeo en cuestión del citado concurso en la autonómica andaluza. "¿Qué cómico, de nombre Daniel, presenta Zapeando y colabora en El Intermedio?", lanzaba Sarriá la pregunta al concursante. El participante, después de dudar durante varios segundos, intentando dar con el apellido del catalán, aseguraba que "no me acuerdo como se llama ese tío", mientras que el presentador malagueño le contaba que "a nosotros nos saca mucho", a modo de pista. "Es que no me acuerdo ahora. Daniel Sancho voy a decir". Solo cuando Manolo dio el nombre correcto del de La Sexta, el concursante cayó. Pero ya era tarde, pues iba a estar en la diana de Zapeando.

La confusión en Canal Sur llega a La Sexta

Sería el propio Manolo Sarriá quien señalaría que "ahora sale en Zapeando seguro" tras esa confusión, de la que indicó "vamos a dejarlo ahí", por no volver a mencionar el caso en el que se ha visto envuelto el hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, quien ha sido acusado del presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Tras el vídeo, llegó la esperada reacción de Mateo por el aviso que hizo su colaboradora antes de verlo. Nadie se atrevía a hablar, hasta que el presentador de La Sexta rompió el hielo: "Buenos, vamos a ver...por partes", soltó. Sus compañeros, ante el chiste que había lanzado, empezaron a "controlar" la lengua del humorista.

"Él en su cabeza dice 'gente peligrosa' y nos tiene en el mismo grupo", empezaba a decir, a la vez que sus colaboradores pedían que fuese con "cuidado" por lo que pudiese a decir. "Es verdad que yo no he...", siguió diciendo mientras se escuchaba un "eh" de sus compañeros, quienes también le pedían que se limitase a leer el CUE (la pantalla en la que aparece el guion). "...no he matado a nadie, pero sigo haciendo daño", acabó Mateo lo que había empezado. "¿Por qué? Mira que había... Dani Rovira, Dani Martínez...había un montón. Anda que no hay delincuentes llamados Daniel como para decantarse...", apuntó el de La Sexta intentando buscarle una explicación a la respuesta del concursante. Finalmente, acabaría dejándolo pasar mandándole un saludo a Manolo Sarriá, el presentador de Canal Sur.