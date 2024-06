Así se pronuncia María Galiana sobre la polémica de Imanol Arias y Ana Duato

La actriz de "Cuéntame cómo pasó" aprovechó una entrevista en "Espejo Público" para hablar sobre el proceso judicial contra Hacienda al que se enfrentan sus compañeros de reparto.

Esta semana Ana Duato e Imanol Arias se enfrentaban al comienzo del proceso judicial por el caso Nummaria, en el que ambos están acusados de un presunto fraude a Haciendo de 1,9 millones de euros y 2,7 millones de euros respectivamente. Un caso del que se va a hablar mucho por toda la trascendencia que ha tenido en los últimos años, en los que han aparecido multitud de rumores, informaciones y negociaciones.

Sobre este proceso judicial que daba comienzo este martes 4 de junio se ha pronunciado una de las compañeras de Ana Duato e Imanol Arias en "Cuéntame cómo pasó". Se trata de María Galiana, la actriz que interpretó el papel de Herminia en la longeva ficción de Televisión Española, y que aprovechó su visita a "Espejo Público" para hablar de este y de muchos otros temas.

“El teatro es el único trabajo donde, gracias a Dios, siempre hay un papel para una persona mayor” MARIA GALIANA y el edadismo. pic.twitter.com/kn81TckNpr — TVMASPI (@sebas_maspons) June 7, 2024

Porque María Galiana visitaba el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3 para hacer un repaso de su trayectoria personal y profesional, y para promocionar su nueva obra teatral, pero aprovechando la coyuntura, la presentadora de Antena 3 quiso preguntar a la invitada por el proceso judicial que sus dos compañeros están viviendo.

La defensa de María Galiana a Ana Duato e Imanol Arias

"¿Cómo estás viviendo el juicio de Imanol Arias y Ana Duato? ¿Lo estás sufriendo? ¿Te cuesta verles?", le comenzaba preguntando Susanna Griso a la actriz que, en su respuesta aprovechó para hacer una defensa en favor de los que han sido sus compañeros durante más de 20 años en "Cuéntame cómo pasó": "No me cuesta verles. Yo creo que hay demasiada publicidad, sobre todo en esta época siempre. Todos los años... Pero siempre a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda, sacan a relucir a esta pareja porque son famosos".

Para María Galiana, todo el proceso en el que están envueltos Imanol Arias y Ana Duato fue fruto de "la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo, de una persona que, por lo visto, había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos, y se fiaron de él... Con Ana he tenido contacto no hace mucho, porque me felicita para mi cumpleaños. Imanol también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más".