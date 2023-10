El histórico líder de UGT deja K.O a Sánchez en directo en el micro de Herrera

“La palabra amnistía no es interpretable, amnistía es borrar los delitos, y para borrar los delitos se ponen en tela de juicio las leyes, y eso no se justifica”, subraya Cándido Méndez

El que fuera secretario general de UGT durante más de 20 años, Cándido Méndez, ha pasado por los micrófonos de Carlos Herrera en COPE donde ha dejado muy claro su posición sobre la amnistía que seguro que no sentará nada bien en el PSOE de Pedro Sánchez, el partido hermano de su sindicato

Cándido Méndez ha subrayado que “está decididamente en contra de la amnistía, así es como lo siento y como lo pienso”, y además ha dado una serie de argumentos para su posición. El ex líder de UGT señala que “se fabrica un relato interpretable”, en relación al gobierno de Pedro Sánchez.

“Pero la amnistía no es interpretable, la palabra amnistía significa borrar lo delitos, y para borrar los delitos se pone en tela de juicios las leyes con las cuales has enjuiciado y sentenciado”, ha indicado el ex secretario general de UGT.

Cándido Méndez lanza un dardo a Pedro Sánchez cuando afirma que “la amnistía es por tanto un paso que no se puede justificar con un mero cambio de opinión” y recuerda una sentencia que dice que “la concesión de una amnistía conlleva un juicio crítico sobre toda una etapa histórica”, algo que no puede ser aplicable ahora.