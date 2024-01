Los amantes del jamón ibérico contra Juan del Val por su "impopular opinión"

El tertuliano de 'El Hormiguero', manteniendo su línea, suma una nueva polémica a su larga lista, refiriéndose a este manjar de la gastronomía española de la manera tan faltona que lo hace.

El Hormiguero se mantiene imbatible en su franja y obliga al resto de cadenas a rebanarse los sesos para encontrar una apuesta que pueda enfrentarse a este programa estrella de Antena 3. Un éxito que se debe, entre otras cosas, a la consolidación de su audiencia durante años, pese a haber sufrido numerosos cambios que alejan al programa de sus primeras temporadas. Una de las actualizaciones que ha sufrido el formato de Pablo Motos en estos últimos años ha sido acortar la visita de los famosos para añadir una sección de tertulia con varios colaboradores. Los más recurrentes son Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Una sección que muchos esperan con cierto 'ansiedad' para conocer cuál será su nueva polémica, ya que, no para de generar una cada vez que puede. En esta sección de tertulia, el escritor y marido de la presentadora de La Sexta siempre intenta dar su punto de vista sobre diferentes temas de actualidad. Tanto es así, que se ha metido en algún que otro lío a la hora de hablar de política. Pero esta última, todo se ha debido a sus gustos personales en el terreno culinario.

Juan del Val habla del jamón en El Hormiguero

Uno de los temas culinarios que ha salido estas semanas ha sido el panettone italiano, ya que ha sido uno de los postres más consumidos por los españoles durante estas navidades. Una cosa que al colaborador de Atresmedia no le termina de entrar en la cabeza: "No es más que una magdalena gigante", aseguró hace ya varios programas. Para él, hay postres españoles que deberían ganarse ese puesto. Y, tras estas palabras, a la redacción de el Hormiguero llegaron un gran repertorio de panettones para que Juan del Val pudiese cambiar de opinión.

Con esto, los reposteros artesanos querían demostrar al escritor que se equivocaba con sus palabras. Pero esta jugada ha servido como aliciente para poner encima de la mesa, de nuevo, el tema. Del Val no dudó en probar los postres cuando los vio, admitiendo que algunos superan la media. Aunque este aspecto positivo le hizo sacar algo negativo de otro manjar, esta vez, español: "El jamón ibérico está sobrevalorado", ironizó sobre la situación, soltado esa "impopular opinión". Los seguidores del formato, o del tertuliano, sabrán que no es la primera vez que la lía al dar su opinión sobre esta exquisitez gastronómica, ya que hace un par de año, opinó sobre el 'pa amb tomàquet': "Yo digo que no está mal. Pero un tío que se pide 'pa amb tomàquet' no ha tomado jamón bueno en su vida", aseguró, entre las riñas de sus compañeros.