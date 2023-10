Jorge Javier se deja ver en la boda de Isa Pantoja y se las da de Joker

El presentador reaparece ante las cámaras después de la cancelación de Cuentos Chinos en la boda de la hija de la tonadillera con Asraf Beno y ofreció su versión sobre ser un comodín

Tras la cancelación de su programa 'Cuentos Chinos', y como él mismo se había encargado de dejar claro en numerosas ocasiones, Jorge Javier Vázquez acudió a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Y además no acudió como un invitado normal a tal evento, sino que el presentador, que tantas veces tuvo a la novia como invitada en sus programas, fue su padrino de bodas.

Así que Jorge Javier acudió el viernes al enlace, en el que se reencontró con muchos compañeros de profesión. Era la primera vez que Jorge Javier se dejaba ver en público tras la fulminante cancelación del programa 'Cuentos Chinos'. El presentador atendió a los medios de comunicación al llegar a la finca donde tendría lugar la fiesta y no tuvo reparos incluso en posar para las cámaras.

EXCUSIVA 🫵🏼🎥📸📡💣💥🤟🏽



🆘🚷J.JAVIER VÁZQUEZ ABANDONA LA BODA DE @IsaPantojam A LAS 2 HORAS…‼️



¡¡¡…NO TE LO PIEDAS…!!!!https://t.co/RUkcfnjwac — Miguel Temprano (@mtemprano) October 13, 2023

“Nunca dudé cuando me propuso ser su padrino”, comentó con orgullo. Además, el comunicado se comprometió a hacerse a un lado si el hermano o la madre de la novia, Kiko Rivera e Isabel Pantoja, con los que tantísimas veces estuvo enfrentado, decidían acudir a la boda.

“Le dije a Isa Pantoja que podía utilizarme como comodín. Si llegado el momento me dice que viene su madre y me pide que no venga, lo entenderé perfectamente”, aseguró ante los reporteros que esperaban la llegada de los invitados. Por lo tanto, insistió, “no soy el motivo por el que Isabel Pantoja no está aquí”. Tampoco fue el motivo para quedarse, porque a las dos horas de comenzado el evento, el televisivo puso pies en polvorosa.



En TardeAR se cierra el círculo

Casualmente, estas declaraciones de Jorge Javier fueron emitidas por TardeAR, el magacín con el que Ana Rosa Quintana ha sustituido a Sálvame en las tardes de Telecinco. El círculo, esta vez, quedó cerrado y bien cerrado.