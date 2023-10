Nuria Roca habla tras el comentario sin "mala intención" de Lomana a Vidal

La presentadora de 'La Roca' trató en el programa de La Sexta la bronca que protagonizaron sus dos colaboradores el pasado jueves en 'Espejo Público: "Hay muchos cánones de belleza".

Carmen Lomana y Pilar Vidal protagonizaron esta semana un momento tenso. Ese encuentro generó cierta polémica que llegó hasta el mismísimo plató de La Roca, programa de La Sexta. Vidal, colaboradora habitual de este espacio, visitaba el plató para comentar otras cuestiones, pero Nuria Roca no pudo evitar preguntarle a la periodista valenciana por su conflicto con la socialité. Y es que, Lomana llamó "gorda" a su compañera en la reunión de escaleta de Espejo público, matinal de Antena 3, el pasado jueves. Esta, entre lágrimas, lo expuso en directo y la empresaria acabó pidiéndole perdón.

Pero para Vidal no hay disculpas que valgan. Y así lo aseguró este domingo en el programa de Nuria Roca, desvelando que no ha solucionado sus diferencias con Lomana: "Tampoco tengo interés. Encima se ha metido con alguien a quien quiero mucho, con Joaquín Torres. ¿Sabes qué pasa? Que cuando una no tiene vida se mete en la vida de los demás". Para quien no estuviese al tanto de lo que se estaba hablando, la presentadora de La Sexta puso en contexto a los espectadores de Atresmedia, emplazando a la colaboradora a explicar lo sucedido.

La polémica entre Lomana y Vidal, en La Sexta

"Además, se reafirmó en ello. Es verdad que al final me pidió disculpas, pero luego volvió a decirme: 'Pensaba que a ti lo de los kilos no te molestaba'. Venga, aprieta un poquito más, Carmen", soltaba Pilar Vidal como final de su explicación. Y lejos de dejar el asunto en ese comentario, Nuria no pasó por alto lo que Lomana confesó al día siguiente de la bronca: "He leído un titular que me ha llamado la atención. ¿Te ha llamado algún que otro político?". "Sí, pero Pedro Sánchez, no. Pedro Sánchez llama a todo el mundo. Y eso que hicimos un curso de hablar en público juntos", desvelaba Vidal.

Así, la periodista y colaboradora prefirió poner el foco en la cantidad de mensajes que le llegaron desde que se produjo la controversia, sobre todo de "chicas que han sentido presión mediática de tener que estar delgadas" o expuestas a opiniones sobre su físico. "Hay muchos cánones de belleza", defendía Nuria Roca, haciendo que Juan del Val se sumase a la conversación: "Carmen Lomana es amiga nuestra del programa, además de colaboradora. Que nos cuente ella en otro momento. Porque no podéis coincidir, ¿no?". Y la de La Sexta, en un intento de romper una lanza en favor de la ex de Sálvame, aseguraba que "conociendo a Carmen un poco, pienso que no lo hizo con mala intención". Pero a Vidal esa excusa no le sirvió de nada, ya que siguió con su 'ataque': "Pues se lo ha dicho a mucha gente. Se conoce que está muy obsesionada, ha venido al mundo para hablar del físico de los demás". La presentadora ha dejado ahí la cuestión, no sin antes expresar su deseo de que ambas lo arreglen.