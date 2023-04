La Fábrica de la Tele habla sobre la 'encerrona' a Lucía Etxebarria en "Chester"

La entrevista de Risto a Lucía Etxebarria sigue dando que hablar porque la productora del programa, La Fábrica de la Tele, ha explicado porque no se emitió la 'encerrona' a la escritora.

Uno de los temas que más miradas ha acaparado esta semana ha sido la entrevista de Risto Mejide a Lucía Etxebarria en "Viajando con Chester". Esta entrevista estuvo marcada por la polémica desde el primer momento por el comunicado que su protagonista, Lucía Etxebarria, emitía en su cuenta de Instagram horas antes de que se emitiera la entrevista en Cuatro.

En dicho comunicado la escritora denunciaba, entre otras cosas, haber sido víctima de una 'encerrona', una 'encerrona' que finalmente no fue emitida en la entrevista que se pudo ver el martes por la noche en Cuatro, algo que en un principio podría haber provocado el comunicado de Lucía Etxebarria en redes sociales, pero que desde la productora del programa apuntan a otros motivos.

Un cara a cara "demasiado bronco" y que "excedía el tono editorial" del programa

La 'encerrona' a la que se refería Lucía Etxebarria en sus redes sociales era un cara a cara entre ella y la política Jimena González, portavoz de Más Madrid y activista trans, con la que la escritora había tenido enfrentamientos en redes sociales. Un momento que la escritora definió como profundamente incómodo: "Me dijeron que había una persona esperándome que me conocía. Me encontré a una persona que yo no conocía absolutamente de nada. Que me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono agresivo. Resultó ser Jimena González, portavoz de Más Madrid... No había visto a esta persona en mi vida... No tenía ni idea de lo que me estaban hablando y me sentía profundamente incómoda".

Esta 'encerrona' según publica Vertele tras preguntar a La Fábrica de la Tele, no fue suprimida por el enfado de la escritora, sino que la versión final de la entrevista no contaba con el cara a cara "por ser excesivamente bronco y exceder el tono editorial" del programa. La productora ha querido aclarar que ese cara a cara "nunca formó parte del montaje que se le entregó a Cuatro", dejando claro que el comunicado de la escritora no influyó en ningún momento en lo emitido por la cadena de Mediaset.