Una colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' hace pasar un mal rato a la presentadora

Valeria Vegas termino saltando durante el programa de Antena 3 al ver que simplemente se ponían "vídeos ridículos" dejando a Rebeca Haro con la boca abierta por lo que hizo después.

Rebeca Haro, actual presentadora de YAS verano, la edición estival del programa Y ahora Sonsoles, vivía este pasado martes, 29 de agosto, un momento muy tenso. El formato de Antena 3 afronta su recta final para iniciar nueva temporada con su habitual presentadora, Sonsoles Ónega, y la maestra de ceremonias ahora al frente no creía lo que estaba pasando. El espacio vivió un breve momento cargado de tensión. En medio de un debate, Valeria Vegas, colaboradora, estallaba contra el programa por no dejarle tiempo suficiente para su sección de los martes.

En YAS Verano se estaba debatiendo sobre el acoso en redes sociales cuando, ante el notorio silencio de la colaboradora, a quien se la podía ver incluso cabreada, su presentadora le cedió la palabra para conocer su opinión. "Creo que ese no es el tema. Yo he venido aquí a hacer mi sección hoy. Lo siento, Rebeca. Sí, es verdad, a mí me habéis llamado para que yo venga los martes a hacer mi sección", arrancaba la aludida, visiblemente enfadada.

El 'enfado' de Vegas como homenaje a Paco Umbral

"Son las siete y cuarenta y nueve, se está acabando el programa y yo no he hecho mi sección. Sabéis que vengo los martes a hacer mi sección, lo siento", seguía Vegas desde el plató de Atresmedia visiblemente molesta. Haro, que estaba perpleja, interrumpió a la colaboradora para pedirle que se tranquilizase: "Si sabes que la sección se va a hacer, pero hay otros temas también", trató de calmarla la presentadora. "Ya, pero es que está pasando la tarde, no hacéis más que poner unos vídeos estúpidos que no interesan a nadie", criticó la colaboradora, a quien sus compañeros le reprocharon su carácter. Pero la colaboradora de YAS verano seguía enfrascada en lo mismo: "Yo he venido a hacer mi sección. ¡Y si no hago mi sección, yo cojo y me voy!", estallaba finalmente Vegas, poniéndose en pie ante una perpleja Haro.

Valeria Vegas EXPLOTA en #YAS29Ago; "Yo he venido a hacer mi sección y se está acabando el programa y no hacéis nada más que poner vídeos ridiculos que no interesan a NADIE". pic.twitter.com/Ib5TOz3kuu — José ❤‍🔥 (@joseerv1410) August 29, 2023

No obstante, la colaboradora pronto confesó que se trataba de una broma, para alivio de Rebeca Haro, quien había creído que iba en serio. "¡Que es mentira, es broma!", soltaba Vegas hacia el público, momento en el que la presentadora se puso en pie y ambas se abrazaron entre risas. "No dejaba de pensar: 'Es mi última semana, no me hagas esto", reconocía la presentadora, visiblemente aliviada. Acto seguido, Valeria Vegas explicó que su fingido arrebato era "un homenaje a ese momento mítico de Paco Umbral con Mercedes Milá, cuando iba a hablar de su libro", porque justo se cumplía dieciséis años de la muerte del escritor.