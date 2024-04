Susanna Griso pone el grito en el cielo al saber lo que hacen con su imagen

La presentadora de 'Espejo Público', el matinal de Antena 3', ha reaccionado en su programa a una polémica en la que se ha visto envuelta, junto a otros famosos:"¡Estoy harta!"

Susanna Griso ha sido clara. Y es que, se ha vuelto a repetir lo que hace un tiempo se puso de 'moda': recurrir a caras conocidas para estafar. La presentadora de Espejo Público ha tomado la iniciativa y ha denunciado un acto de clonación sin su consentimiento. La de Antena 3 ha aprovechado, precisamente, su matinal para tumbar la suplantación de identidad por Inteligencia Artificial que está estafando a numerosos espectadores. Y todo ha salido a la luz cuando Miquel Valls ha exhibido en el programa un nuevo caso de clonación digitalizada con su compañera como víctima.

Pero el formato de Atresmedia, más allá de demostrar a su audiencia que se trata de una clara estafa, también querían poner el foco en la alerta de que lo peor está por llegar, ya que se espera una sofisticación de estas técnicas de suplantación de identidad. "¡Una más! Llevo tantas, pero cada vez son más sofisticados. Me imitan perfectamente, pero todo es falso, no hace falta que lo diga", reaccionó indignada la presentadora de Espejo Público, después de que la Inteligencia Artificial la usara como gancho para animar a invertir en criptomonedas, a raíz de un supuesto proyecto secreto de Bill Gates que sabía ella.

Usan la imagen de Susanna Griso para una estafa

"¡Estoy harta de denuncias! He presentado ya tantas denuncias, que tengo la sensación de que no sirven para nada", admitió la presentadora del matinal, poco antes de conectar en directo con Juli Climen, experto en Inteligencia Artificial, que intentó dar luz a este cada vez más utilizado fraude, y los pasos a seguir para que dejen de viralizarse con rostros conocidos. "¿Me estás diciendo que tengo que ir a Instagram y decirles que me está pasando esto y que quiten este anuncio? Pongamos que no se han enterado, ¡se lo estoy diciendo ahora! ¡Lo estoy denunciando públicamente!", se preguntaba asombrada Griso, sin dar crédito a lo que estaba oyendo, ya que el experto ponía el foco en la empresa propietaria de la aplicación de turno en la que se difunde este contenido.

Pese a la impotencia del asunto, la de Antena 3 quiso poner en alerta a sus seguidores y adelantó lo que podrían inventar en futuros timos del estilo: "¿Sabes que es lo siguiente? Que salga yo diciendo que un político ha cometido un acto de pederastia, que ha robado... Y, efectivamente, sea mi voz y mi imagen manipulada. ¡Esto va a pasar! Estén atentos, porque esto va a ocurrir en periodo electoral", apuntaba la periodista. Y es que, como mencionábamos, no es la primera vez que el rostro de las mañanas de Atresmedia ya había sido víctima de una suplantación el pasado año al acusarla de vender bitcoins y ser parte de la estafa.