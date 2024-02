Suzuki Swift 2024, el urbano para entendidos se renueva

El Suzuki Swift cumple 20 años como uno de los modelos clave de la marca japonesa para sus mercados europeos. Ahora llega con más ayudas a la conducción y mantiene una exclusiva versión 4x4.

El Suzuki Swift es un modelo que genera empatía nada más verlo, un pequeño coche urbano que condensa lo mejor de la tecnología japonesa del automóvil en menos de 4m de largo, con etiqueta ECO y tracción total Allgrip incluidos. No en vano este coche se fabrica en Japón para todo el mundo y desde 2004, momento en el que la marca considera que lanzaron la primera generación global, se han vendido más de 9 millones de unidades.

Ahora llega según esa cronología la cuarta generación y en ella Suzuki se mantiene fiel a un concepto de coche que además está viviendo una peculiar situación en los mercados del Viejo Continente. Debido a las exigentes normativas de emisiones cada vez menos marcas se atreven a comercializar modelos en este segmento urbano, pero sin embargo los clientes están viendo que este tipo de vehículos son los que más sentido tienen para el día a día.

A nuestro mercado el nuevo Swift llegará en primavera, pero Suzuki Ibérica ya nos ha dejado ver la próxima generación de este icono del automóvil que llega con más ayudas a la conducción gracias a su sistema DSBS de segunda generación que añade la monitorización y el mantenimiento de carril además del control de crucero activo. En el interior la nueva pantalla de 9 pulgadas se lleva el protagonismo mientras que en el cuadro de instrumentos se combina de manera magistral unos relojes analógicos con un display de 4,2". El Swift es el segundo modelo de la marca en montar el sistema Suzuki connect.

La habitabilidad no varía y para su tamaño el Suzuki Swift se puede considerar un coche muy amplio, con 265 litros de maletero que parecen más y con unas plazas traseras generosas. Ahora el acceso a estas se realiza con unas puertas que pierden el tirador en el pilar C para montar uno normal, y desde la marca nos dicen que se debe a que los más pequeños no llegaban bien a abrir el que sin duda es un recurso estético precioso.

A nivel mecánico nada cambia y el motor tricilindrico de 1.2 litros y 85CV con tecnología micro hibrida se muestra suficiente para mover un coche que apenas pesa una tonelada. Ofrece en opción cambio automático CVT, pero lo que de verdad marca la diferencia es sus sistema Allgrip de tracción 4x4, lo que le convierte en la opción ideal para climas fríos y le da un valor diferencial único en su categoría. Desaparece para desgracia de los fans de la marca la versión sport.

Por primera vez para España se proponen tres niveles de acabado: S1, S2 y S3, siendo novedad la versión de acceso que será especialmente atractiva por su relación precio-equipamiento. Juan Lopez Frade, el presidente de Suzuki Motor Ibérica, no nos ha dado precios definitivos, pero si nos ha adelantado que su objetivo es sacar una versión de acceso en el entorno de los 18.500 euros, lo cual le situaría muy bien para competir con rivales de la talla del Toyota Yaris recién renovado.

Crecimiento global

Gracias a modelos tan conseguidos como el Swift Suzuki ha cerrado 2023 con 3.072.824 automóviles vendidos en todo el mundo, un 3,5% más que en 2022, de los cuales 650.570 los ha matriculado en Japón y 2.422.254 en el resto de países en los que tiene presencia, destaca la compañía en un comunicado.

Esto quiere decir, que si estas ventas hubieran sido lineales en el tiempo, Suzuki habría vendido 5,8 coches cada minuto en todo el mundo y habría fabricado 6,13. Es decir, Suzuki fabricó y vendió un coche cada 10 segundos, aproximadamente, en 2023; que se correspondería con 8.418 automóviles diarios o 256.068 al mes.

En el mercado europeo, uno de los principales de la marca, vendió más de 221.000 unidades, un 37% más que en 2022

El mercado de la India, por otro lado, el tercero más grande del mundo, es el más importante a nivel mundial para Suzuki. En 2023 comercializó 1.742.680 coches en dicho mercado, con una cuota cercana al 43%, en un país que superó, por primera vez en su historia, los 4 millones de automóviles vendidos.

Suzuki dispone de más de 3.500 puntos de venta en India, donde ya acumula más de 25 millones de coches vendidos desde que se creara la filiar Maruti Suzuki en 1982. Las cifras de producción crecieron un 1,7%. En total, Suzuki produjo 3.224.991 unidades, 995.948 en su país de origen y 2.229.048 fuera de Japón.