BYD cumple su 1º aniversario con 10 concesionarios y más de 1.000 ventas

Con seis modelos en seis segmentos diferentes el fabricante especialista en coches eléctricos BYD se ha implantado sólidamente en nuestro país, que es un mercado clave para su estrategia.

BYD, líder mundial en vehículos enchufables, celebra su primer año de vida en España. Un año en el que la marca no ha parado de crecer de forma sostenible escuchando en todo momento las últimas demandas del mercado. Por ello, de los tres modelos 100% eléctricos con los que irrumpió en abril de 2023: el BYD ATTO 3, un dinámico SUV del segmento C; el BYD TANG, un SUV familiar del segmento E con 7 plazas y el HAN, una elegante berlina del segmento E con dos motores y tracción AWD, se ha pasado a una gama formada por seis modelos. Así, en octubre de 2023 se presentó el BYD DOLPHIN, un turismo del segmento C; en noviembre el BYD SEAL, una berlina del segmento D que destaca por su deportividad y dinamismo, y muy pronto se presentará el BYD SEAL U, un versátil y espacioso y SUV del segmento D que completará la gama de BYD

La propulsión 100% eléctrica, la afamada Blade Battery -que se ha situado como un referente en la industria por su seguridad, compacidad y rendimiento- y las vanguardistas tecnologías de desarrollo propio empleadas son denominadores comunes en todos los modelos de BYD. Unas tecnologías a las que se unirá a lo largo del segundo semestre de 2024 la de los híbridos enchufables con la tecnología Dual Mode, que debutará en Europa con el BYD SEAL U DM-i y que está llamada a redefinir el panorama de los modelos híbridos enchufables por su eficiencia.

Los socios más respetados

Desde el inicio de la distribución de sus modelos en España, BYD se ha asociado con tres de los grupos de concesionarios españoles más grandes y reputados: Astara, Caetano y Quadis. Con la visión compartida de crecer sin pausa, pero de forma ordenada y sostenida, y permitir la penetración de los vehículos enchufables en aquellas zonas en la que hay una mayor demanda, la andadura de BYD comenzó en el mes de abril con la inauguración de sus primeras Pioneer Stores en Madrid (Avenida Concha Espina 20), Barcelona, (Calle Aragó 29) y Valencia, cuyo concesionario acaba de trasladarse temporalmente a la Avenida Ausías March 186 en Pista de Silla. Posteriormente se han abierto otras localizaciones en Majadahonda (Madrid), Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Málaga, Gran Canaria, Tenerife y, recientemente, en Leganés (Madrid) y Sevilla.

El acuerdo con Shell para dar servicio preferente de carga a 100.000 vehículos enchufables, el firmado con Arval como su socio exclusivo de renting y la ampliación de la garantía oficial a los 6 años o 150.000 km (8 años o 200.000 km para la Blade Battery) son otros de los hitos logrados en estos doce últimos meses.

Desde el desembarco de la marca en España, BYD ha gozado de una gran acogida tanto por parte de la prensa como de los consumidores españoles, que han tenido la oportunidad de conocer las innovadoras tecnologías de BYD así como la excelente relación del producto por su calidad, equipamiento y precio.

Además de en el número de unidades comercializadas, este apoyo se ha visto claramente refrendado en los galardones internacionales y titulares cosechados este año. Los BYD DOLPHIN, BYD SEAL, BYD SEAL U y BYD TANG han conseguido la máxima puntación de 5 estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP; el BYD ATTO 3 también ha logrado la máxima puntuación en las pruebas Green NCAP con cinco estrellas gracias a la tecnología de su sistema de propulsión; el BYD DOLPHIN ha sido elegido “Best Buy Car of Europe 2024” por AUTOBEST y “Mejor Coche de Canarias 2024” y, por su parte, el BYD SEAL ha sido finalista en los prestigiosos premios Car of The Year y World Car Awards. También BYD ha brillado en el deporte este año como patrocinador oficial del Campeonato del Mundo de balonmano femenino o recientemente como el nuevo patrocinador oficial de movilidad eléctrica de la UEFA European Football Championship 2024™.

Pero el apoyo más grande, sin duda, lo representan las 7 millones de unidades producidas de vehículos enchufables, que respaldan por parte del gran público la confianza, calidad y durabilidad de los modelos de la marca. Unas cifras que le han permitido a BYD convertirse en el principal exportador chino de vehículos enchufables del mundo en 2023.

BYD a la vanguardia

Este año también ha sido especialmente prolífico por las tecnologías integradas en sus modelos enchufables. En este periodo, BYD ha presentado el sistema inteligente de control de la carrocería DISus; el Cell-to-Body (CTB), que integra la Blade Battery en la plataforma para ofrecer superiores niveles de resistencia estructural; el Intelligent Torque Adaption Control (iTAC), que le confiere una sorprendente estabilidad tanto en aras de la seguridad como de ofrecer un gran dinamismo o la e⁴Platform, la primera plataforma producida en serie del mundo capaz de acoger un sistema de propulsión independiente con cuatro motores. BYD no sólo aplica toda su tecnología en su gama de turismos, también las traslada al transporte marítimo, como demostró en enero con su primer buque de carga rodada, el EXPLORER NO.1, equipado con tecnologías ecológicas e inteligentes para el transporte sostenible de 7.000 vehículos.

De los modelos que componen la gama de BYD en el mercado español, el más exitoso hasta el momento es el BYD ATTO 3, que concentra el 53% de las ventas. Este SUV del segmento C se ha desarrollado con un único objetivo: ofrecer un óptimo rendimiento así como una experiencia de conducción única. Para conseguirlo cuenta con un motor de 150 kW/204 CV y 310 Nm de par con el que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Estas cifras, unidas a las prestaciones de la Blade Battery, permiten un consumo de tan sólo 15,6 kWh/100 km en ciclo combinado y una autonomía de hasta 565 km en ciclo urbano y 420 km2 en el combinado.

Esto es sólo el principio, y es que los objetivos de BYD para su segundo año en España no son menos prometedores, por lo que la marca no sólo espera duplicar su red de concesionarios con el fin de seguir ofreciendo una excelente experiencia de cliente, sino también mantener su inquebrantable compromiso con la popularización de la movilidad sostenible en España.