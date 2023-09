Harley-Davidson celebra 120 años con el mayor evento motero de Europa

Más de 100.000 aficionados a las dos ruedas se han reunido para celebrar los 25 años de la Harley-Davidson en la European Bike Week, que volverá a Faak am See del 3-8 de septiembre de 2024.

Del 5 al 10 de septiembre de 2023, miles de entusiastas de las motocicletas se reunieron en el pintoresco pueblo de Faak am See, en Carintia, Austria, para participar en la emblemática European Bike Week de Harley-Davidson. Este evento anual gratuito y abierto a todos los motoristas atrajo a aproximadamente 100.000 personas y más de 70.000 motocicletas, convirtiéndolo en uno de los encuentros de motociclistas más grandes de Europa.



Este año, la European Bike Week fue especialmente significativa, ya que marcó tres aniversarios históricos para Harley-Davidson. En primer lugar, la celebración formó parte de las festividades del 120 aniversario de la marca, que se extenderán a lo largo de todo el año 2023.



Además, se conmemoró el 40 aniversario del Harley Owners Group (H.O.G.) y el 25 aniversario del primer evento Harley-Davidson European Bike Week en Faaker See, que tuvo lugar en 1999. Para celebrar estos hitos, los asistentes tuvieron la oportunidad de unirse a emocionantes recorridos gratuitos guiados por el H.O.G. Kärnten Chapter, explorando las pintorescas carreteras de Carintia y Eslovenia.



Pero las noticias más emocionantes provienen del compromiso de Harley-Davidson con la región de Carintia. Durante la European Bike Week 2023, la marca anunció formalmente su asociación directa con la región para organizar el evento anualmente hasta 2030. Esto asegura que los amantes de las motocicletas podrán seguir disfrutando de la concentración europea más grande de motocicletas en el hermoso sur de Austria cada septiembre.



Para conmemorar esta asociación, se inauguró el nuevo Harley Boulevard, un espacio que se une a los puntos de referencia existentes de Harley-Davidson en la región, como el icónico cartel "Harleywood" junto al lago y la legendaria escultura del motociclista en la carretera principal de Villach.

Los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de explorar el corazón de las celebraciones en Harley Village, un área de aproximadamente 40,000 metros cuadrados, repleta de concesionarios autorizados de Harley-Davidson de toda Europa y una variedad de otros comerciantes que ofrecían accesorios y prendas de vestir. La EXPO Harley-Davidson presentó las últimas motocicletas de la marca, incluyendo las recién lanzadas CVO Street Glide y CVO Road Glide, que atrajeron a una gran multitud.



Una de las atracciones destacadas fue la Pan America Adventure Zone, un área todoterreno en el centro del recinto que contó con la presencia de las leyendas del Dakar Joan Pedrero (España) y Mick Extance (Reino Unido), junto con el experto e instructor todoterreno Ralf Wiesenfeller (Alemania), quienes ofrecieron demostraciones, exhibiciones dinámicas, clases de conducción y tutoriales todoterreno detallados.



El Custom Bike Show patrocinado por Metzeler en la Customizer Area el viernes presentó alrededor de 78 diseños personalizados en seis categorías, otorgando trofeos a los más destacados. El premio al mejor del espectáculo fue otorgado por unanimidad a Mirko Perugini de Italia, por su hermosa creación que incorporaba un motor bicilíndrico en V de la era de las motocicletas. El sábado por la noche, Boris Zanki de Split, Croacia, ganó una Sportster S en el escenario frente a una gran multitud en la plaza H-D.



El punto culminante del evento fue el desfile del sábado, donde 10,000 motociclistas recorrieron las carreteras de Carintia desde el lago Faak, Villach y Finkenstein, convirtiéndolo en uno de los desfiles de motocicletas más grandes y famosos de Europa.



Las celebraciones de Harley-Davidson continuarán el próximo año con la 30ª edición del Annual European H.O.G. Rally, que se llevará a cabo en la histórica ciudad de Senigallia, Italia, del 6 al 9 de junio de 2024. Además, la European Bike Week regresará a Faak am See del 3 al 8 de septiembre de 2024, prometiendo más emocionantes experiencias para los amantes de las motocicletas en Europa y más allá.