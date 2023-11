Los coches de Hyundai serán los primeros en venderse a través de Amazon

La novedad y la innovación del proyecto son claras. A cualquiera le asombra escuchar que Amazon ofrecerá, dentro de su amplio catálogo, automóviles. Se trata de una nueva experiencia de compra online que arrancará en el año 2024 en Estados Unidos con Amazon y Hyundai. Estas dos grandes compañías han anunciado su asociación estratégica en el Salón del Automóvil de los Ángeles 2023.

Esta colaboración estratégica incluye el lanzamiento por parte de Amazon de la venta online de vehículos Hyundai en Estados Unidos en 2024, Hyundai ha nombrado a AWS como su proveedor de la nube para ayudar a facilitar la transformación digital y la llegada de la experiencia Alexa Built-in a los vehículos de próxima generación de Hyundai. El CEO de Amazon, Andy Jassy, ha calificado la asociación como "amplia y estratégica" y ha explicado que debería "cambiar la facilidad con la que los clientes pueden comprar vehículos online, simplificar el uso de Alexa en los vehículos Hyundai para el entretenimiento, las compras, los ajustes del hogar inteligente y las comprobaciones del calendario". También ha declarado que desde Amazon están "deseando inventar juntos durante muchos años".

