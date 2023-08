Monstruo del Lago Ness: termina la mayor búsqueda en 50 años

Este fin de semana pasado, 26 y 27 de agosto, cientos de esperanzados voluntarios se unieron a una búsqueda de dos días del legendario monstruo escocés del Lago Ness.

Han trascurrido aproximadamente 1.500 años desde el primer avistamiento documentado de una entidad enigmática en las aguas del Lago Ness, aunque la corriente de interés moderno se traza de vuelta al año 1933. La búsqueda realizada en agosto del 2023 ha llegado a su fin y el misterio sigue sin resolver.

Así fue la búsqueda de Nessie

Según cuenta Routers, durante el pasado fin de semana, cientos de ‘cazadores especializados en criaturas marinas’, se ha congregado en las Tierras Altas de Escocia con el propósito de llevar a cabo una de las búsquedas más extensas del famoso Monstruo del Lago Ness en las últimas cinco décadas.

El Centro del Lago Ness, que se asoció con el equipo de investigación voluntario Loch Ness Exploration para organizar "The Quest", dijo que utilizarían equipos de topografía que no se habían probado previamente en el lago, incluidos drones térmicos.

Dicha operación ha sido denominada como "La Búsqueda". Los participantes, ubicados en los alrededores del renombrado Lago Ness, el cual ostenta la distinción de ser el cuerpo de agua con mayor volumen en todo el Reino Unido, han equipado sí mismos con una variada gama de herramientas de rastreo, que abarcan desde binoculares hasta drones y sistemas de sonar de avanzada y también de tecnología más básica.

A voluntarios de todo el mundo se les asignaron ubicaciones alrededor del lago de 37 kilómetros (23 millas) de largo desde donde monitorearon cualquier señal de Nessie, mientras que otros subieron a botes. También se utilizó un hidrófono para detectar señales acústicas bajo el agua.

"Escuchamos algo. Escuchamos cuatro 'gloops' distintivos", dijo el líder de la búsqueda Alan McKenna. "Todos nos emocionamos un poco, corrimos para asegurarnos de que la grabadora estuviera encendida y no enchufada".

Entre los fans de Nessie congregados para el evento estaba una voluntaria de Estados Unidos, Caroline McNamara, que comentó a Reuters, que su interés por el monstruo del Lago Ness, comenzó cuando ella iba al colegio.

"Elegí el monstruo del lago Ness como mi tarea de ensayo y pensé: 'oh, 20 años después, se cierra el círculo, así que podría venir y unirse a la caza' desde que escuché que estaba sucediendo", dijo, y agregó que así Hasta el momento no habían encontrado ninguna prueba.

"Las olas estaban muy agitadas. La lluvia estaba cayendo a cántaros y había muchos barcos en el agua... Todos subieron y saludaron y yo dije, 'este es un mal momento, estamos tratando de Escuchar a Nessie, pero es lo que es".

Los entusiastas de Nessie que no pudieron hacer el viaje fueron invitados a participar viendo transmisiones en vivo desde las cámaras web del equipo para detectar cualquier avistamiento misterioso en las agua

Historia de las apariciones del monstruo del Lago Ness

Según la enciclopedia Británica, el monstruo del Lago Ness , de nombre coloquial Nessie, es una gran criatura marina que se cree vive en dicho lago en Escocia. Sin embargo la supuesta evidencia que respalda tal afirmación ha sido desacreditada y se cree que es solo un mito.

El misterio del Monstruo del Lago Ness en la antigüedad

Los registros acerca de una criatura misteriosa habitando el Lago Ness se remontan a tiempos ancestrales. En particular, las representaciones talladas en piedra por la antigua tribu picta ilustran una bestia enigmática con aletas.

Sin embargo, el primer relato escrito se encuentra en una biografía del siglo VII sobre San Columba. De acuerdo con esta narrativa, en el año 565 dC, el monstruo habría atacado a un nadador y estaba a punto de embestir a otro individuo, cuando San Columba intervino y ordenó a la criatura que se retirara.

A lo largo de los siglos, solo se han documentado avistamientos esporádicos de esta criatura. Muchos de estos encuentros presuntos parecen haberse originado en el rico folclore escocés, donde abundan relaciones de criaturas acuáticas mitológicas.

La evolución del monstruo mitológico en la era moderna

La leyenda del monstruo del Lago Ness comenzó a ganar notoriedad en 1933. En ese período, se construyó la construcción de una carretera adyacente al lago Ness, ofreciendo una visión despejada del lago.

En el mes de abril, una pareja avistó a una criatura de dimensiones gigantescas, que describieron como similar a un "dragón o monstruo prehistórico". Esta criatura cruzó frente a su vehículo antes de desaparecer en las aguas.

El incidente fue comunicado por un periódico escocés, lo que desencadenó una serie de avistamientos. Posteriormente, en diciembre de 1933, el Diario Daily Mail contrató a Marmaduke Wetherell, un cazador de fauna salvaje, con la tarea de rastrear la serpiente marina.

Durante su investigación en las orillas del lago, Wetherell encontró huellas de gran tamaño que creía pertenecer a una criatura de aproximadamente 6 metros de longitud con extremidades blandas.

No obstante, los zoólogos del Museo de Historia Natural concluyeron que estas huellas eran en realidad falsificaciones realizadas con la base de un paraguas o cenicero, que a su vez tenía una pata de hipopótamo. El grado de implicación de Wetherell en este engaño no quedó completamente claro.

La búsqueda de pruebas y el impacto cultural y económico

La historia desencadenó una serie de esfuerzos por documentar la existencia de esta criatura legendaria. En 1934, el médico inglés Robert Kenneth Wilson tomó una fotografía de la supuesta criatura, conocida como la "fotografía del cirujano".

Esta imagen icónica mostraba la cabeza y el cuello de la criatura. La fotografía fue publicada por el Daily Mail, generando una sensación internacional. Muchos especularon que la criatura podría ser un plesiosaurio, un reptil marino que se extinguió hace millones de años.

A lo largo de los años, la región del Lago Ness atrae a numerosos cazadores de monstruos. Varios intentos de localizar la criatura mediante el uso de sonar se llevaron a cabo, especialmente en 1987 y 2003, pero ninguno tuvo éxito. Aunque numerosas fotografías supuestamente retrataban a la bestia, la mayoría de ellas fueron desacreditadas al revelarse como falsas o por mostrar otros animales u objetos.

Es importante resaltar que en 1994 se descubrió que la famosa fotografía de Wilson era un engaño diseñado por Wetherell como venganza; la criatura era, en realidad, una cabeza de plástico y madera conectada a un submarino de juguete.

En 2018, se realizó un estudio de ADN en el Lago Ness para identificar los organismos presentes en sus aguas. Aunque no se encontraron pruebas de la existencia de un plesiosaurio u otro animal de gran tamaño, los resultados indicaron la presencia de numerosas anguilas. Este hallazgo mantuvo abierta la posibilidad de que el monstruo pudiera ser una anguila de gran tamaño.

A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el misterio del Monstruo del Lago Ness siguió siendo un tema popular y lucrativo. A principios del siglo XXI, se estimaba que aportaba cerca de 80 millones de dólares anuales a la economía de Escocia.

En conclusión, este encuentro de agosto en Escocia ha servido seguramente para vivir una aventura para amantes de la criptozoología, el misterio del monstruo del Lago Ness sigue sin resolver, lo que dará pie a próximos encuentros futuros en Escocia, (un buen destino para pasar unas vacaciones).

