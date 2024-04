Itziar Méndez: "Alpuente está en un momento de auge"

La 'nueva', desde las pasadas elecciones municipales, alcaldesa de la localidad habla sobre el presente y futuro de un pueblo que tiene mucho que ofrecer.

Vivir entre los vestigios de los dinosaurios o los restos de la época íbera o romana. De esta manera, se levanta el municipio de Alpuente, al noroeste de la provincia de Valencia. En el límite de la provincia de Teruel, este enclave respira historia y mucho futuro. Custodiada por sus dos castillos, el del Poyo y otro que se denomina como el propio pueblo, sus más de 700 habitantes mantienen intacta su pasado más vivo.

Entre todo esto, Itziar Méndez, alcaldesa desde el pasado mes de junio, atiende a ESdiario para tratar cuestiones de la economía del lugar, su presente y su devenir, la variada oferta turística o las dificultades de vivir en una comarca del interior, La Serranía, en la actualidad.

- ¿Cómo definirías la situación actual de la comarca de La Serranía?

Somos la gran desconocida de la provincia de Valencia. Muchas personas de la Comunitat, e incluso de donde yo vengo (Carcaixent), no saben ubicar Alpuente en el mapa. Tenemos que hacer mucho trabajo para darnos a conocer. Estamos a un paso de la capital y tenemos muchas cosas que no tiene la zona urbana.

Se legisla desde los despachos, y vivir a 100 kilómetros de Valencia es muy complicado. No es lo mismo ver la despoblación desde allí que desde aquí. Para conocer la despoblación hay que estar in situ

- ¿Cuál es la situación que vive Alpuente?

Estamos en auge. Vamos por un buen camino. Se está instalando gente joven con familias y la verdad es que se va notando. Estamos acogiendo a muchos centros educativos para venir a visitar nuestros museos y hacer actividades educativas con un único propósito que es conocer este tesoro en el interior de Valencia.

- ¿Desde cuándo vive la población esta situación?

A partir de la pandemia, la población vivió una situación muy complicada en las zonas urbanas, que nosotros, en las zonas rurales, no vivimos. En la puerta de tu casa estabas solo y eso era muy importante. Estar cerrado en pocos metros en sus casas, y la situación que vivíamos nosotros, de poder tener aire libre y espacio, hizo que la gente empezara a buscar otros lugares donde vivir.

- ¿Alpuente está en uno de los mejores momentos de la última década?

Sin lugar a dudas. A nivel población contamos estamos entre los 650-700 habitantes, según el INE, pero si que es verdad que hay otras cifras de empadronamiento. Este año el municipio ha vivido dos nacimientos y esperamos otros tres, que es una grandísima noticia, en familias que están establecidas aquí y viven aquí. Esto es un dato muy importante de cara al futuro.

- ¿Cuál es la situación económica?

La situación económica y laboral es muy diferente. A nivel industrial estamos en una situación complicada, por aquello de la red de carreteras; sin embargo, a nivel de servicios, albañilería o fontanería, hay mucho trabajo. Desgraciadamente hay mucho déficit de personal, aunque el punto fuerte es la agricultura y la ganadería, pero tenemos muchos problemas. Alpuente es lo que es gracias al sector primario. Hay mucha gente que se ha instalado aquí para hacer una explotación porcina u ovina, pero que, desgraciadamente, a consecuencia de las normativas comunitarias dificultan mucho el día a día, ya que no se está pensando en ellos.

- Uno de los grandes proyectos del municipio es la residencia acabada hace un año y sin estrenar, ¿Cuál es la situación actual?

Estamos en conversaciones con el Consell para intentar dar una solución. Este problema lo venimos arrastrando, sobre todo, por la gestión del Botànic, y lo único que pedimos es que se tenga prioridad en este proyecto. Me gustaría que se pensara en los mayores, ya que no tienen dónde ir, y estas personas se tienen que desplazar a otro centros en Chelva o Tuéjar y, lamentablemente, por culpa del transporte, no se pueden marchar a estos lugares. Al final esta obra, que ha costado dos millones de euros, ha sido realizada con fondos propios del ayuntamiento y una subvención dela diputación. Es una pena que siga cerrada.

- ¿Cuál es tu deseo para el futuro?

Deseo que, cuando la gente legisle, se tengan en cuenta este tipo de municipios. No tenemos normativas y vivimos en un limbo. Se legisla desde los despachos, y vivir a 100 kilómetros de Valencia es muy complicado. No es lo mismo ver la despoblación desde allí que desde aquí. Para conocer la despoblación hay que estar in situ. Cuando reivindicamos algo es porque nos hace falta. Tienen que empatizar un poco más. Con la Generalitat y Diputación tenemos muy buen contacto, pero a partir de ahí no tenemos nada. Parecemos un cero a la izquierda. Entendemos que no podemos tener lo mismo que una zona urbana, pero pagamos nuestros impuestos como en una ciudad grande.

- ¿Cómo recibieron los vecinos tu candidatura a la alcaldía?

Sentó muy bien. No tuve ningún problema, pero fue muy precipitado, no había nada planificado. Yo estuve en la política anteriormente y cuando vine a vivir aquí cerré esa etapa. Los resultados nos avalan. Hemos conseguido seis concejales de siete y eso es una cosa que hace que te impliques, no al 100%, si no al 150% por los vecinos.

- ¿Cómo definirías tu perfil como alcaldesa?

En mi discurso de investidura dije que me gustaría que me vieran como una familia más. No estaba en mi proyecto de vida ser alcaldesa de Alpuente, yo vine aquí de maestra y me encontré con esta situación. Pero estoy encantada con poder trabajar para todos mis vecinos. A mí me gusta prestar servicio a toda la comunidad y esa es mi principal prioridad.

- ¿Qué problemas se suele encontrar en el día a día?

Problemas de caminos, roturas de cañerías o limpieza. En definitiva, problemas del día a día. Generalmente son necesidades como falta de mobiliario en las calles, pero estamos acostumbrados a este tipo de demandas. No son problemas como en las grandes ciudades. Por ejemplo, no tenemos contaminación, como en las áreas urbanas, pero si un vecino se le ha roto el contador nosotros solucionamos todas las incidencias.

- ¿Qué se puede visitar en Alpuente?

Tenemos mucho. Hay un museo paleontológico, con piezas increíbles, también un museo etnológico, que fue reconocido con el premio "Reconeixement" de la Diputación por la promoción y divulgación de la vida de Alpuente. Los dos castillos, los diversos yacimientos, el acueducto y las 12 aldeas que forman el municipio que son dignas de visitar. Tenemos mucha oferta turística.