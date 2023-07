Aprovat el calendari escolar de Sagunt per al curs 2023-2024

S'autoritzen com a dies festius el 13 d'octubre de 2023, i el 7 de desembre i el 18 de març de 2024

La Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport ha dictaminat la resolució per la qual s'autoritzen com a dies festius el 13 d'octubre d’enguany, i el 7 de desembre i el 18 de març de 2024, a efectes escolars del calendari escolar de Sagunt per al curs acadèmic 2023-2024, tal com va sol·licitar l'Ajuntament de Sagunt per acord unànime del Consell Escolar Municipal, en sessió ordinària celebrada el 4 de juliol de 2023.

D'altra banda, cal destacar les dates d'inici de les activitats educatives. L'11 de setembre començaran Educació Infantil i Primària, així com E.S.O, batxiller i FP; el 13 de setembre s'iniciaran els Programes de Formació de Qualificació Bàsica (PFQB) i Formació Professional Bàsica en segona oportunitat. El 18 de setembre començaran la formació per a persones adultes (EPA), el 20 de setembre les activitats artístiques i esportives, i el 25 de setembre la formació d'idiomes (EOI).

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sagunt, Raúl Palmero, ha mostrat la seua satisfacció per esta resolució: «Agraïm enormement la celeritat i confirmació per part de la Conselleria mitjançant els Serveis Territorials i la Direcció General de Centres Docents, sobre els dies festius proposats per a la nostra ciutat. Igualment agraïm al Consell Escolar el consens majoritari obtingut en l’aprovació dels tres dies festius, dins del calendari escolar del curs 2023-2024».