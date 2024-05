La alcaldesa de Caudete de las Fuente sí convocó plenos municipales

El PP de la localidad, denunció, el pasado mes de marzo, que Vanesa López llevaba nueve meses si convocar una sesión plenaria, algo que la edil ha desmentido a ESdiario

La alcaldesa de Caudete de las Fuentes, Vanesa López, ha querido salir al paso de las acusaciones vertidas contra su persona por parte del Partido Popular de la localidad en las que, a través de un Comunicado, del que se hizo eco ESdiario, en la que se decía que la primera edil llevaba nueve meses, desde el pasado mes de julio, sin convocar un pleno municipal.



López, ha afirmado a ESdiario, que el pasado 2023 tuvieron lugar varios plenos, el 17 de junio, 26 de junio, 27 de julio,20 de octubre, 21 de noviembre 2023. Además, ha querido demostrar, a través de los decretos de convocatoria de estas sesiones, que la portavoz del Partido Popular, Beatriz Sáez, "miente".



"Es cierto que no aparecen estas sesiones plenarias en el portal de transparencia, pero ella sabe que se han celebrado — en referencia a la popular—, ella mismo grababa los plenos y los subía a las redes de su partido, sin embargo, luego borró todo este material cuando decidió enviar esta nota a los medios", sentencia la alcaldesa.



Sobre un pleno del mes de enero que no se convocó, Vanesa López afirmar que no se puedo realizar por la falta del secretario municipal, algo de lo que fueron informados todos los grupos. Este pasado 25 de abril tuvo lugar el último pleno de la localidad.