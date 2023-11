Martí: "Queremos que La Pobla tenga su identidad propia y gran oferta de ocio"

El nuevo alcalde del PP, que se bajó el sueldo al poco de tomar posesión, busca un modelo de municipio que no sea "solo para pernoctar" con más ocio, aparcamientos y espacios renovados.

El alcalde de La Pobla de Vallbona, con 31 años recién cumplidos, ha venido para "dar un vuelco" a la localidad. Abel Martí, arrebató a Compromís la alcaldía el pasado mes de mayo, ya trabaja en el nuevo modelo de localidad más "vivida". Gobernará tres años y último de mandado será para Jaime Ruiz, de 23 años, responsable de el concejal de Juventud, Movilidad y Fallas, de Centrados en La Pobla.

- Una de sus primeras decisiones tras tomar posesión ha sido bajarse el sueldo hasta 6.000€ anuales.

Es una cuestión de respetar la palabra. En mi etapa en la oposición, siempre critiqué que el anterior alcalde se pusiera el mejor sueldo que ha tenido un alcalde de la Pobla. Soy persona que cumple la palabra y opté por reducirme el salario en el primer momento.

- ¿Si revalida mandato, se plantearía subírselo?

De momento yo creo que el coste del alcalde está bien cubierto. El salario que percibo es un salario digno.

-¿Cómo se han encontrado la situación del Ayuntamiento al tomar posesión?

Las cuentas vacías, facturas impagadas, previsiones de gastos que iban a llegar y que no estaban cubiertos. Es el caso de la luz del pueblo que no había dotación acabar el año. Hemos tomado la decisión de cambiar esas dinámicas de políticas que sólo llevaba a cabo Compromís. Nuestra acción de gobierno se centra en el interés municipal.

Teníamos muy claro que si las arcas estaban limitadas iba a tener consecuencias de cara al próximo presupuesto y así es. El próximo presupuesto va a tener un lastre como consecuencias de decisiones anteriores. Vamos a salir el año que viene con un millón de euros por debajo del pasado gobierno de Compromís. Los vecinos, con todo, pueden estar tranquilos. Vamos a realizar una gestión eficaz.

- ¿Por qué hay una reducción del presupuesto? ¿Cuál es el motivo?

No hay un motivo, son varios. Pasamos de tener que amortizar 400.000 euros en préstamos a un millón, es decir, 600.000 euros por encima. Vamos a tener que pagar de las arcas municipales 200.000 euros de una tasa por asuntos de reciclaje, que al no tener la ordenanza municipal no se puede girar a los vecinos. También debemos devolver al Estado aportaciones en los tributos, puesto que en el año 2020 no se hizo como corresponde. La deuda de la Pobla asciende a 13 millones de euros.

Tenemos que hacer más con los mismos ingresos. Este ayuntamiento se comprometió a no subir los impuestos. Insisto, haremos con menos más incluidos los proyectos que estarán en ejecución el año que viene, porque tenemos la dotación prevista para ello y, por lo tanto, nos enfocamos en materializarlo.

- ¿Qué va a cambiar en La Pobla de Vallbona con el nuevo gobierno municipal?

Nuestros jóvenes salen a los pueblos de las inmediaciones a tener ocio. Es una cuestión que tengo muy clavada dentro, porque es cierto que tampoco soy yo el más mayor del mundo, y he vivido eso de hace muy poco tiempo. La realidad es que aquí no hay ocio.

¿Qué estamos ofreciendo? Estamos acondicionando nuevos espacios para trabajar con la juventud, con los quintos, y que tengan posibilidades de organizarse y llevar a cabo distintas acciones de ocio en colaboración con el Ayuntamiento.

Las bibliotecas o centros de estudio van a pasar a tener un espacio mayor y mejor acondicionado. Estamos intentando establecer relaciones de convenio con ciertas empresas para que acaben la formación profesional.

Queremos que la Pobla tenga su identidad propia, que los jóvenes se sientan orgullosos también de ser de la Pobla, porque acaban revirtiendo en población de calidad en nuestro municipio, formación en nuestro municipio y, por lo tanto, en un municipio mejor para todos.

Queremos llevar a cabo un nuevo Llar del Jubilat que realmente sea un centro de envejecimiento activo, un nuevo foro de encuentro de las personas que al final se lo han ganado durante tanto tiempo.

Y como no, el parque municipal tiene que estar completo para ser el punto geográfico de encuentro de nuestros vecinos y también poder fomentar un entorno muy agradable para que llegue ofertas de ocio. Todos los proyectos van en la línea de revitalizar La Pobla, es decir, convertir un municipio vivido en lo que hoy, por desgracia, no tenemos. Porque actualmente nos situamos como un municipio claramente dormitorio y es algo que rechazamos completamente.

Por lo tanto, generaremos nuevos espacios de aparcamiento que permitan llegar a zonas de ocio y disfrute y que sea atractivo al municipio tanto para los vecinos como para nuestro entorno y también para atraer inversión.

-¿Qué tal es el gobierno de coalición? (El PP gobierna con CUPO y Centrados en la Pobla)

Muy bien. Desde el primer momento tuvimos muy claro que había que sentarse en la mesa para hablar de hacia dónde queríamos llegar y se dejó bien claro que nadie va a funcionar como el agente que vigila la actividad de cada uno. Tenemos autonomía en nuestras áreas y luego nos interelacionamos para que sean efectivas y útiles de cara a la ciudadanía. Vamos todos hacia la misma dirección y el proyecto de municipio que queremos está muy claro.

- Reclaman un nuevo instituto y mejoras en el centro de salud, ¿cómo están los proyectos?

En el instituto nos encontramos dos partes, en primer lugar el Pla Edificant de la Conselleria de Educación que te otorga los fondos necesarios para llevar a cabo la obra, pero el Ayuntamiento debe de disponer de un suelo para empezar a construir. Este Ayuntamiento no disponía de ese espacio, entonces se trató de llevar a cabo el desarrollo urbanístico de un sector contra la realidad del mercado y los propietarios. Nosotros vimos que este proceso se estaba enquistando porque los propietarios no se adherían al programa de ejecución y esto iba a disparar el coste al Ayuntamiento.



Hemos cancelado ese procedimiento pasando al de ocupación directa. El proyecto se inició con un presupuesto de 10 millones de euros y se pidió una ampliación hasta los 16,9 millones. El Pla Edificant era mucho de publicidad, pero muy poco de realidad. Entonces, se ha tenido que trabajar con el conseller y el director general para garantizar un proyecto que a la Pobla le hace mucha falta. Y en cuanto al centro de salud, estamos iniciando ya los contactos con conselleria para poder empezar de cero con un compromiso decidido de la Administración.