Picassent aprova en ple les competències del nou equip de govern

En aquesta ocasió, en comparació amb la legislatura anterior, no s'ha produït cap increment en els salaris dels representants polítics ni tampoc en les indemnitzacions per assistències.

Una vegada constituïda la Corporació Municipal el passat mes de juny, recentment ha tingut lloc el ple extraordinari en el que s’ha organitzat el funcionament del nou govern municipal, el qual ha sigut aprovat per majoria amb els vots a favor de: PSPV-PSOE, Compromís i Vox i l’abstenció del PP.

En primer lloc, cal destacar que la base s’estructura en tres grans àrees, cadascuna amb un coordinador: per una part, Economia i Hisenda, encapçalada pel 1r tinent d’alcalde, Francisco Quiles; per altra, Lola Albert, 4a tinent d’alcalde, coordinarà l’àrea d’Urbanisme, Medi Ambient, Activitat Econòmica i Ocupació; i per últim, al front de l’àrea d’Atenció a les persones i Drets Socials, estarà Carles Silla, 3r tinent d’alcalde.

A més, s’han atorgat als regidors i regidores de l’equip de govern les següents delegacions:

Hisenda, Personal, Patrimoni,Contractació, Serveis Jurídics i Protecció de Dades serà gestionat, com en darrers anys, per Francisco Quiles Teodoro. Jaume Sobrevela, 2n tinent d’alcalde, és qui encapçala de nou Cultura, Festes, Falles, Patrimoni Cultural, Ràdio i Comunicació, a més d’afegir Participació Ciutadana, Turisme Cultural, Barris i Urbanitzacions. El regidor, Salvador Morató, continua al front de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, a més d’incorporar Esports i Agricultura. Hector Pradas continua sent el responsable d’Obres, Serveis Municipals, Brigada Municipal, Enllumenat Públic i Cementeri. I Lola Albert García de nou, lidera l’àrea de Projectes Europeus, Urbanisme, Territori i Vivenda, Agenda 2030, Àrees Industrials i Transició Energètica. La regidora de Compromís, Leticia Hernandis, encapçala Comerç, Ocupació, Escoles Taller, Formació, Mercat, Promoció Econòmica i Agència de Desenvolupament Local. I el portaveu de Compromís, Vicent-Enrique Pérez, porta Medi Ambient i Benestar Animal.

Al front de les àrees de Benestar Social, Família, Envelliment Actiu, Persones Majors, Solidaritat, Integració, Immigració i Polítiques LGTBI continua Carles Silla, qui suma en esta ocasió les delegacions de Govern Obert, Ciutat Intel·ligent, Modernització Administrativa i Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Nati Sobrevela, nova incorporació de l’equip socialista, s’encarregarà de les àrees d’Educació, Escola d’Adults i Escoletes Municipals. La regidora Raquel Hervàs manté les àrees de Sanitat, Infància, Salut Pública, Joventut, Adolescència i suma UPCCA. I Belén Bernat continua al front d’Igualtat a més d’integrar també Arxiu, Biblioteca i Promoció Lingüística.

Cap increment en els salaris

Així mateix, al plenari s’han aprovat el nombre de representants polítics que tindran dedicació exclusiva, que són un total de cinc: Jaume Sobrevela, Carles Silla, Salvador Morató, Hector Pradas i Leticia Hernandis, els quals, percebran el mateix salari que els alliberats de la legislatura anterior, ja que no s’ha aprovat cap increment de salaris ni indemnitzacions per assistències a plenaris, juntes de govern, comissions o taules de contractació.