Enguix proposa que la Xarxa contra la Violència tinga caràcter autonòmic

La vicepresidenta de la Diputació oferix a la secretària autonòmica d'Igualtat la xarxa provincial que coordina, amb 211 ajuntaments adherits, com a base per a ampliar el projecte.

La vicepresidenta primera i responsable d'Igualtat de la Diputació de València, Natàlia Enguix, s'ha reunit en seu provincial amb la secretària autonòmica, Asunción Quinzá, i la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Davinia Bono, amb l'objectiu de reforçar la col·laboració entre les dos institucions. Enguix ha oferit a les responsables de la Conselleria la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació com a base per a una futura plataforma de treball conjunt d'àmbit autonòmic.

En este sentit, la vicepresidenta de la Diputació ha destacat “la predisposició de les responsables de la Generalitat per a sumar esforços i recursos en matèria d'Igualtat en benefici dels municipis de la província i també de la Comunitat”. “La proposta és que el treball en xarxa que realitza la Diputació en bons resultats des de fa cinc anys, amb 211 ajuntaments compartint iniciatives per a previndre la violència exercida contra les dones, s'estenga a les províncies d'Alacant i Castelló”, ha afegit Natàlia Enguix.

En opinió de la mateixa Enguix, “es necessiten uns requisits mínims per a treballar de manera òptima la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la prevenció de qualsevol tipus de violència, i per a això és molt important que les institucions col·laborem en la planificació de polítiques públiques d'Igualtat en els municipis, que és des d'on es dona la primera resposta a esta mena de situacions”.

Per part seua, la secretària autonòmica d'Igualtat, Asunción Quinzá, ha considerat “molt satisfactòria” la reunió amb la responsable provincial, destacant “l'excel·lent treball que desenvolupa la Diputació amb una gran coneixedora de les polítiques feministes com és Natàlia Enguix”. Per a Quinzá, que ha assegurat que tindran molt en compte l'oferiment de la Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere de la Diputació com a punt de partida per a un projecte d'àmbit autonòmic, “és fonamental que tots els ajuntaments disposen del seu propi pla d'igualtat com a punt de partida per a resoldre qüestions com la bretxa salarial o millorar en aspectes com la corresponsabilitat i la conciliació”.