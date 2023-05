Quan el PSOE d’Almussafes confon l’Ajuntament amb el partit

El PSOE com a partit no és qui ha ordenat les obres dels carrers Plantades i Hospital -un desastre en tota regla- sinó el PSOE com a govern, però envien una carta rectificant com PSOE

Que estem en període electoral, no és una cosa que ens agafa per sorpresa a ningú; ni als ciutadans ni, tampoc, als candidats a l’alcaldia. Es respira ambient electoral per tots els carrers, places, parcs, xarxes socials. Tots els partits polítics tenim propostes per als propers quatre anys. Alguns ens venen or a preu de cèntims, i altres intentem, des de la humil posició de la oposició, ser realistes en la situació econòmica i social en la que ens trobem, i proposem projectes de futur i actuacions que s’adapten a les necessitats possibles i reals del poble.

Però, no és d’aquesta qüestió de la que volia parlar als meus veïns d’Almussafes. No és dels Tanatoris que ens prometeren els nostres governants que no hi haurien; ni dels més de 100.000 euros que l’Ajuntament (és a dir, el poble d’Almussafes) tindrà que pagar com a sanció per cometre un presumpte frau en la contractació de becaris, ni pels més de 70.000 euros que l’Ajuntament (és a dir, el poble d’Almussafes), tindrà que pagar per no haver actuat com toca amb les queixes veïnals en referència a l’activitat d’un comerç d’oci nocturn. Ni tampoc del canvi de contenidors de fem i de l’acumulació de fem que hi ha per tot el poble (qüestió que ara intenten “arreglar” a correcuita des de que ho vam denunciar públicament des del Partit Popular, no siga que la imatge del poble brut els puga, valga’ns l’exemple, embrutar la seua campanya electoral). No, d’això ja parlaràn les urnes i els veïns decidiràn si continuen confiant en aquest govern o no. Però no. Hui volia parlar-los del carrers Plantades i Hospital.

És de sobra conegut per tots els veïns del poble l’estat final de les obres dels carrers Plantades i Hospital. Un desastre en tota regla. Una obra que ningú havia demanat, vora 265.000 euros balafiats (és a dir, que hem pagat tot el poble d’Almussafes) en carrer nyap, ni que dir de la manca de previsió en matèria de pluges en una zona com la nostra, que com diu el dit, “plou poc, però per a lo poc que plou, plou prou”. Situació que ha generat un malestar generalitzat al poble, i un malestar enorme als veïns de dit carrer.

Tot açò ve a col·lació, precisament, perquè el passat divendres, s’envià una carta als veïns del carrer, en representació del PSOE d’Almussafes i signada com a candidat a l’alcaldia, on entona el mea culpa, i promet solucionar el desastre del carrer igualant l’empedrat del carrer i suprimint les zones grogues del carrer.

Aquesta situació no distaria de ser una comunicació més des de l’Ajuntament en temps normals, si no fora perquè estem en eleccions i la comunicació es fa des del PSOE, amb el logo del PSOE, i signada per Antonio González com a candidat a l’alcaldia. Que, fins on sabem, el PSOE com a partit no és qui ha ordenat les obres, sinó el PSOE com a govern (no confonguen vostès, senyors i senyores del PSOE d’Almussafes, l’Ajuntament en el seu partit). L’Ajuntament no és el seu partit.

Promet solucionar el que ell mateix, sense consultar en ningú, ha destrossat a costa de vora 260.000 euros que ningú ens tornarà als veïns. I és que, quan s’actua en la impunitat de qui es considera intocable; quan s’actua confonent el que deuria d’haver sigut una reunió del govern local en els veïns i no una carta electoralista signada des del PSOE d’Almussafes, estem davant d’una claríssima senyal de degeneració democràtica del partit que ens governa. Degeneració democràtica que, el proper 28 de maig, tenim tots l’oportunitat de canviar.

Rafa Beltrán

Candidato del PP a la alcaldía de Almussafes