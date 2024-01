Justícia reforça els jutjats de la Ribera amb el nomenament de nou funcionaris

La Conselleria ha nomenat els funcionaris amb una inversió de 199.334 euros

La Conselleria de Justícia i Interior ha reforçat els jutjats de la Ribera Alta amb el nomenament de nou funcionaris. En total, el departament que dirigix Elisa Núñez té previst invertir 199.334 euros entre els jutjats d'Alzira i Turís i poder millorar el servei als ciutadans. Així, durant el primer semestre de 2004 es destinaran 126.207 euros als reforços dels jutjats d'Alzira, i durant tot este any s'invertiran 73.127 euros en els jutjats de Turís amb l'objectiu de tractar de suplir la falta de creació de jutjats per part del Ministeri de Justícia del Govern d'Espanya, malgrat les demandes de tots els operadors jurídics.

Durant les dos legislatures anteriors, en les quals governava el Partit Socialista tant en el Ministeri de Justícia de Madrid com a la Comunitat Valenciana, no es va resoldre este problema i, en l'últim any de la legislatura del Botànic, només es van crear cinc jutjats en tota la Comunitat Valenciana, cap a la Ribera Alta.

Per eixe motiu, la Conselleria de Justícia ha nomenat set funcionaris interins per a reforçar els Jutjats i la Fiscalia d'Alzira. Quant a Turís, s'han creat dos places per a funcionaris de carrera, una per a un funcionari del cos de gestió que desenvolupa funcions de secretari de jutjat de pau i una altra plaça per a un funcionari de carrera pertanyent al cos d'auxili judicial.

El municipi de Turís ha aconseguit un nivell de població que exigix que per part de la Conselleria de Justícia s'assumisca el nomenament i els costos de personal del seu jutjat. D'altra banda, l'oficina judicial de suport als jutjats de pau de Turís començarà a funcionar a partir del 15 de gener.

Esta oficina forma part de les cinc localitats que en 2023 han superat els 7.000 habitants, segons va anunciar la titular de Justícia i Interior, Elisa Núñez, el mes de desembre passat, en la seua visita a les instal·lacions per a oficines judicials de suport als jutjats de pau d'esta localitat. Això derivarà en un gran avanç per al municipi de Turís i un compromís de la consellera de Justícia i Interior amb els ciutadans amb la finalitat de millorar l'accés de la justícia a la Ribera Alta.