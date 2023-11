Piden 5 años para los menores de la violación grupal de Burjassot

Los cinco menores de edad habrían violado por turnos a la joven de 13 años que sufre depresión y graves trastornos.

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de entre cinco y seis años de internamiento en régimen cerrado para cuatro menores -de entre 5 y 17 años- acusados de una violación grupal a dos menores de 13 años en la localidad valenciana de Burjassot. Uno de los menores del grupo presentes en la agresión es inimputable al ser menor de 14 años.

Los hechos se remontan al 16 de mayo de 2022, día en que dos de los cuatro acusados habían quedado con dos menores en la estación de metro de Burjassot-Godella. Las condujeron al parque público El Mirador, según el escrito del fiscal, y allí les llevaron a una casa abandonada junto al parque. En la casa abandonada había dos colchones entre escombros, como se muestra en la imagen.

Comenzaron a tener relaciones sexuales y la niña de 13 años le pidió que parase porque se sentía muy incómoda, pero él hizo caso omiso. En otro colchón se encontraba el otro acusado con la otra menor, quien también pidió a su agresor que dejara de tocarle. A pesar de ello, siguió y mantuvieron relaciones, según el ministerio público.

En ese momento llegaron al lugar tres menores más, entre ellos el menor de 14 años inimputable. Rodearon a una de las chicas mientras que la otra se asustó y se escondió. Así, abusaron sexualmente de ella por turnos. La adolescente no paraba de gritar, se quejaba y hacía ruidos inequívocos de dolor.

Según el relato de las víctimas, una de las niñas fue violada por uno de los jóvenes, tras lo que logró abandonar la casa -y fue la que avisó a una tercera amiga, que alertó a sus padres de lo que pasaba-, mientras que otros cuatro jóvenes amigos de los dos primeros acudieron al lugar y habrían violado en grupo a la otra niña.

Una de las menores sufrió erosiones, hematomas e infección de transmisión sexual. Además, ha requerido tratamiento psicológico; la otra chica sufre ansiedad y depresión. En concreto, la menor presenta ansiedad, irritabilidad, insomnio, tiene pesadillas, espera a que amanezca para dormir, tiene pánico a dormir, come mal y ha perdido peso. Tal y como detalla el escrito, no sale de casa si no es con su madre. Ha tenido que cambiar de colegio ya que se han enterado en el centro escolar de lo ocurrido y eso le afecta. Ha dejado de lado el aseo personal.

El juzgado acordó en mayo de 2023, como medida cautelar, la libertad vigilada respecto a dos de los menores y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de las víctimas así como comunicarse con ellas. En julio, el mismo órgano judicial acordó también la libertad vigilada respecto a los otros dos menores acusados y la prohibición de aproximación de 300 metros sobre las víctimas.

Se les acusa a los menores de delitos de agresión sexual, en diferentes grados. Piden una pena de entre cinco y seis años de internamiento en régimen cerrado y, una vez cumplida, entre tres y cuatro años de libertad vigilada para ellos con medida de educación sexual y para la igualdad.