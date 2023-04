Laura Chuliá: "estoy preparada para ser la alcaldesa que Benetússer necesita"

La candidata del PP a la alcaldía de Benetússer, que también será diputada en Les Corts, relata sus ejes para el municipio: mayores, autónomos, accesibilidad y espacios verdes

Cómo afronta esta nueva cita electoral en Benetússer, ¿con la esperanza de que haya un vuelco el próximo 28 de mayo?

Por supuesto. Esta cita con las urnas de mayo la espero con ganas y mucha ilusión. Quizás esa sea la palabra: ilusión por el cambio. Me encuentro muy preparada para ser la alcaldesa que Benetússer necesita, con un bagaje y experiencias acumuladas de mis últimos años al servicio público que me ayudan a trabajar por mis vecinos desde una perspectiva nueva.

Benetússer ha sido tradicionalmente un municipio de izquierdas, con gobiernos del PSOE toda la democracia salvo la legislatura de 2011 a 2015 donde gobernó el PP ¿Cómo puede el PP dar la vuelta a esta situación?

El Partido Popular no puede dar la vuelta a esta situación: son los vecinos los que deben ayudarnos a conseguir que esta forma de hacer política a la que nos tienen acostumbrados “los de siempre”, sea diferente, con grandes perspectivas que conviertan a Benetússer en el referente comarcal que fue antaño.

¿Cuál es el principal problema que padece Benetússer tras los años de gobierno del PSOE?

Benetússer ha sufrido durante los últimos años con unos equipos de gobierno en coalición que han estado improvisando todos los días. Se han hecho políticas sin planificación previa que han provocado el malestar de los ciudadanos, dejando de lado aspectos importantes para nuestros vecinos. Por ponerte algún ejemplo, la falta de mantenimiento y limpieza viaria ha sido una constante durante la última legislatura, parques infantiles descuidados, nuestras personas mayores han estado desatendidas con un centro de convivencia con ventanales rotos y desperfectos en todo el edificio, sin servicio de bar… Y podría enumerarte muchas más.

¿Cree que Benetússer ha perdido competitividad y atractivo frente al empuje de otros municipios de alrededor como Alfafar o Sedaví?

Lo creo y lo veo. Solo hay que darse una vuelta por Benetússer para ver muchas calles que fueron centros de emprendimiento y motor económico, con todas las persianas cerradas, bajos comerciales abandonados y llenos de pintadas. Benetússer ha perdido el atractivo para los emprendedores y se está apagando poco a poco. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el equipo de gobierno? Promover la compra del antiguo edificio de Muebles Iglesia por más de dos millones de euros que pagaremos entre todos los vecinos y poner patas arriba el pueblo con obras de cara a las elecciones para que los vecinos perciban que se ha hecho algo durante estos últimos cuatro años.

¿Cuál será la primera medida, la más urgente, que pondrá el PP en marcha si el 28 de mayo llega a la alcaldía de Benetússer?

Medidas tengo muchas porque no hemos parado de hablar con la gente, a pie de calle, para que nos trasladaran sus dudas, quejas y sugerencias. El programa electoral que hemos confeccionado mi equipo y yo se centra en cuatro ejes fundamentales: mayores, autónomos, accesibilidad y espacios verdes.

De hecho, ya he firmado diferentes documentos con representantes de estos colectivos comprometiéndome a poner en marcha diferentes acciones en los primeros cien días como alcaldesa. Entre ellas, implantar el Bono Comercio con una inversión mínima de 20.000 euros, crear la oficina de Atención al Autónomo o bonificar las paradas del mercado municipal para los nuevos emprendedores. Para los mayores acondicionaremos el Centro de Convivencia y crearé una ventanilla única con un funcionario municipal para que puedan realizar todas sus gestiones en un solo lugar evitando desplazamientos innecesarios. ¡Y por supuesto, sin necesidad de cita previa!

Benetússer no ha tenido mayorías absolutas en las últimas citas electorales. Si la suma les da ¿Se abren a acordar con otras formaciones para obtener el gobierno?

En un principio no contemplo esa posibilidad. He reunido a un equipo humano potente e implicado, con una candidatura que aporta experiencia y savia nueva con ganas de trabajar sin descanso. Las sensaciones son muy buenas y los datos que barajamos a nivel interno también nos son favorables. Está claro que nuestros vecinos quieren un cambio, lo percibimos, y sabemos que tienen motivos.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado que usted irá en la lista a las Cortes Valencianas ¿Qué cree que puede aportar desde Les Corts?

Sí. Fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba. Sin duda es una oportunidad única para que los problemas de Benetússer se escuchen y se tengan en cuenta en la Generalitat. Es la primera vez que un candidato a la alcaldía de nuestro municipio pueda llegar a ser también diputada autonómica. Hay que aprovechar la ocasión y devolverle a Benetússer la importancia que se merece. Mi prioridad es Benetússer y trabajaré duro para que las inversiones lleguen y podamos transformar nuestro pueblo. El cambio es, sin duda, necesario: no solo a nivel local sino también a nivel autonómico.

¿Es una forma de visibilidad de Benetússer si usted a partir del 28 de mayo es alcaldesa y diputada autonómica?

Así afronto este nuevo reto. Como alcaldesa sé cuáles son las necesidades y carencias que padecen nuestros vecinos y, sin lugar a dudas, será una manera de hacer fuerza para conseguir los recursos y el apoyo necesarios para cambiar y mejorar el día a día de los ciudadanos.

El 28 de mayo también votamos en las elecciones autonómicas ¿Confía en una victoria del PP en la Generalitat?

No me cabe la menor duda. Y perdóname por ser tan directa, pero los valencianos queremos y nos merecemos un cambio de rumbo. Motivos no nos faltan. Y confío plenamente en Carlos Mazón para conseguirlo. Es indudable que todos los valencianos necesitamos acabar con el gobierno más caro de la historia de la Generalitat Valenciana con más de 350 asesores y altos cargos. A ninguno se nos escapa que también es el momento de cambiar el rumbo del gobierno nacional, y el cambio de España comienza en nuestra Comunitat.

Como alcaldesa de Benetússer, ¿Qué reivindicaría ante la Generalitat y el Gobierno de España para su municipio?

Todavía no soy alcaldesa y ya te puedo asegurar que tengo el compromiso en firme de Carlos Mazón para estudiar todas las vías posibles para conseguir que la antigua fábrica de Meivel sea de propiedad municipal, restaurarla y convertirla en un centro de día para nuestros mayores. También exigiremos una partida presupuestaria para reacondicionar la plaza Cardenal Benlloch, reformularla y hacerla accesible. Esta es una enmienda que el Partido Popular ha realizado a los presupuestos autonómicos durante dos años y siempre ha sido rechazada por el gobierno del Botànic. ¡Ahora, por fin será una realidad!

Y al gobierno de España, que también cambiará de signo político a finales de año, le exigiremos que se acelere el proyecto de soterrar las vías del tren que nos separa de Alfafar: es una reivindicación histórica pero muy necesaria para todos los vecinos.