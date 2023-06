De la consulta al Kilimanjaro

Endocrinólogos y pacientes con diabetes se unen para compartir la experiencia y concienciar sobre la enfermedad

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), y Trainsplant, organización de ámbito internacional para personas con trasplante y enfermedades crónicas que utiliza el entrenamiento como herramienta para la recuperación y mejora de la calidad de vida de las personas, pone de nuevo rumbo el próximo 29 de junio a Tanzania para alcanzar la cima del Kilimanjaro, la montaña más alta de África con 5.895 metros de altitud.

Una vez más la SEEN se adhiere al proyecto #Xperienciakilimanjaro, una iniciativa en la que participarán 21 personas, entre especialistas en Endocrinología y Nutrición, sanitarios y 5 personas con diabetes, durante 12 días. La SEEN destaca que se trata de una experiencia que, sin duda, a los participantes de anteriores ediciones “les ha marcado”.

El objetivo del proyecto es apoyar a aquellos que se han visto sometidos a un proceso complicado como una recuperación después de un accidente, una intervención quirúrgica, un tratamiento o una fase pre y post trasplante. Asimismo, #Xperienciakilimanjaro persigue sensibilizar a la sociedad sobre las complicaciones que estas situaciones pueden conllevar y lo difícil que puede ser volver a realizar actividades cotidianas que requieren esfuerzo físico.

La doctora Juana Olivar Roldán, miembro del Grupo de Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (GENEFSEEN), que se sumó el año pasado a la Xperienciakilimanjaro, indica que la experiencia permite que se alcance una cercanía y un intercambio de sensaciones “bastante difícil de lograr en el marco de una consulta”. Según la especialista, escuchar sus necesidades con libertad y sinceridad ayuda a comprenderles mejor como profesional médico y como persona.

Por otro lado, la doctora Elena Saura, miembro de GENEFSEEN, que también integró la expedición el año pasado, afirma que “subir el Kilimanjaro junto con sanitarios y endocrinólogos posibilita que este viaje marque un antes y un después en la forma de ver la relación médico paciente tras cumplir este desafío”.

‘Ponerse en los zapatos de las personas con diabetes’

Asimismo, la doctora Mercedes Noval, miembro de GENEFSEEN y del Grupo de Lípidos de la SEEN, que se unió a la Xperienciakilimanjaro el pasado año, asegura que “ponerse en los zapatos de las personas con diabetes implica experimentar un aluvión de emociones”. La especialista en Endocrinología y Nutrición apunta que “cuando eres consciente de lo que supone controlar de manera constante tus niveles de azúcar y con el resultado de tu glucemia, tienes que tomar decisiones que van a influir al desarrollo de tu día, empiezas a ver la diabetes con otros ojos. A veces vivir con diabetes es hacer un encaje de bolillos con todas las variables que afectan a la glucemia”.

Por su parte, Arturo Carvajal, paciente con diabetes y participante de la pasada edición de Kilimanjaro, ha manifestado que “ascender hasta la montaña más alta de África junto con endocrinos tan profesionales nos ha servido de gran ayuda a la hora de tomar decisiones, pero no solo por sus conocimientos en el campo de la medicina, sino sobre todo por la empatía que mostraron y porque las decisiones se adoptaban en función de cómo estaba cada paciente. En mi caso, cuando me encontraba en hiperglucemia y me resultaba difícil tomar una decisión, hacíamos un pequeño consenso para escoger la opción más cauta y mejor posible”.

Subir el Kilimanjaro junto con sanitarios y endocrinólogos posibilita que este viaje marque un antes y un después en la forma de ver la relación médico paciente

Además, Carvajal resalta que los doctores se metieron en la piel de los afectados con diabetes llevando también un sensor de monitorización y un glucómetro para medirse los índices de azúcar antes y después de las comidas.

Por último, Sonsoles Hernández Sánchez, directora del proyecto Xperienciakilimanjaro, mantiene que desde 2021 que inició el reto de subir el Kilimanjaro han podido dar forma y ciencia al proyecto con un gran equipo humano.

“En 2022, creamos Xperienciakilimanjaro y este año seguimos mejorando las acciones solidarias, médicas y deportivas en la población de Moshi, pueblo situado en la base de la montaña. Xperienciakilimanjaro es la ‘Xperiencia’ de vivir la humanización de la medicina y la discapacidad en Tanzania, la ‘Xperiencia’ de ayudar a los que nos ayudan a subir la montaña (porteadores, guías, cocineros, etc.) y la ‘Xperiencia’ de demostrar que con diabetes se puede llegar al techo de África", ha declarado Hernández Sánchez.