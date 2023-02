El musical 'We Will Rock You' de Queen vuelve para celebrar su 20º aniversario

WE WILL ROCK YOU, el musical oficial de Queen, arranca su 2ª temporada en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío para celebrar el 20º aniversario

El musical WE WILL ROCK YOU, regresa en su segunda temporada al Gran Teatro la Estación Príncipe Pío de Madrid con las canciones de Queen, contando con un formato totalmente nuevo con respecto al anterior: cada una de las canciones serán interpretadas en su idioma original, tomando la decisión de no hacer traducciones ni adaptaciones. Esta producción, que celebra el 20 aniversario del estreno del musical en Londres el 14 de mayo de 2002, cuenta con la dirección de Pablo Navarro y producido por Luis Álvarez y Tribeca Theatrical Productions.

No hace falta ser experto o conocer a fondo la banda que dirigió Freddie Mercury, sus diálogos sencillos hacen posible que este espectáculo sea perfecto para disfrutar con toda la familia sin ningún límite de edad.

La historia se centra en un futuro donde la música está totalmente prohibida y el personaje Killer Queen, interpretado por la actriz y cantante Livia Dabarian, es la responsable de todo eso, castigando cualquier creación artística llevada a cabo por una sociedad dirigida por ella. Pero aparecen personas que se revelan esperando la aparición de un líder que los libere de esa dictadura y les traiga de regreso la música, siendo el rock la clave.

I want to break free, Killer queen, Somebody to love, I want to break free, Headlong, Who wants to live forever, y Under preassure son solamente algunas de las canciones que forman la lista de más de 25 temas que convierten el musical en todo un espectáculo en todas sus maneras. Con la letra de estas canciones, los protagonistas de la obra conducirán y dirigirán a los espectadores a través de la difícil misión de volver a traer el rock.

Roger Taylor y Brian May, guitarrista de Queen, vuelven a ser los coproductores de este espectáculo, que traerá una experiencia lumínica inmersiva y con más sonido. Pasan los años y Queen no pasa de moda. "Esperamos que con el musical en Madrid pase como con la película 'Bohemian Rhapsody', que supuso un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos para compartir con ellos parte de su historia", afirma May.