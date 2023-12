11 trucos "tontos" para ahorrar un montón de dinero en Navidad

En esta época parece inevitable gastar más dinero del necesario, pero aunque parezca mentira, hay trucos que nos pueden ayudar a no despilfarrar

Todos sabemos que la vida no está para tonterías. Con los precios de la cesta de la compra muy arriba y subiendo, las hipotecas encarecidas y los recibos de la luz y el gas que se nos van a doblar prácticamente en cuanto el 1 de enero el gobierno retire las ayudas que había hasta ahora, es importante que miremos, y mucho, el dinero para no llevarnos un susto después de estas Fiestas en las que es muy fácil que se nos descontrole el presupuesto.

A continuación compartimos contigo unos cuantos consejos que nos van a ayudar a ahorrar esta Navidad sin que nadie lo note

1 - Diseña los menús en función del mercado

¿De verdad es necesario dejarse un dineral en un menú en el que abunden productos que se disparan en estas fechas?. Se puede preparar una cena o una comidad de Navidad original simplemente sustituyendo el pavo por un pollo relleno o el besugo por corvina al horno. Los consomés de verdura son también una buena alternativa como entrante, y para los postres una macedonia de frutas con nata y adornada con unas bengalas, puede ser una alternativa divertida y mucho más sana y barata que la tradicional bandeja de dulces.

2- Recurre a las gangas de última hora

Se nos suele recomendar que compremos con antelación los productos que vamos a utilizar antes de que suban de precio, pero hay otra alternativa igual de válida: esperar a última hora. Muchos comercios abaratan considerablemente los productos perecederos que no han vendido y la misma tarde del día de Nochebuena se pueden encontrar auténticos chollos. Eso sí: tendrás que ir con la mente abierta y amoldarte a lo que haya, pero por ejemplo para el marisco es una magnífica opción.

3- Hazlo tú mismo

Rellenar el pavo, asar el cochinillo, preparar las uvas o los canapés son cosas que tú sabes hacer, ¿por qué pagar entonces porque te lo hagan otros?. Y otro tanto se puede decir de los adornos navideños. Con un poco de imaginación y la ayuda de cualquiera de los cientos de tutoriales que hay en internet puedes conseguir una decoración navideña con personalidad y sin gastarte un euro.

4- Compras en grupo

Aprovecha las plataformas de compras grupales para conseguir tus regalos a precios reducidos. Otra buena idea es planear con amigos y/o familiares las compras colectivas. Hay una gran cantidad de productos que se abaratan si en vez de una o dos unidades se compran varias. Después simplemente os las repartís. Y además, el gasto de envío se divide...

5- Ocio sin arruinarte

Aprovecha que en esta época los ayuntamientos suelen programar un gran número de actividades a precios reducidos o incluso gratuitas para disfrutar con amigos o en familia. Ten en cuenta que con niños en casa, el tiempo libre puede ser un agujero por el que se te escape gran parte del presupuesto.

6- Restringe las tarjetas

Procura hacer cuentas y tener muy claro cuánto dinero te puedes gastar para no estar después con el agua al cuello. Una vez que lo hayas determinado, procura tener ese dinero a mano y pagar en efectivo siempre que puedas. No olvides que las tarjetas de crédito las carga el diablo y mucho más en fechas tan consumistas como estas

7- Atención a los tickets de compra

Muchos grandes almacenes y cadenas de supermercados , en el mismo ticket que te dan cuando te cobran, te ofrecen descuentos para compras posteriores. Guárdalos y aprovéchalos.

8- Regalos útiles

¿Cuantas Navidades te han regalado cosas que no vas a utilizar nunca o que no te sirven para nada?. Seguro que unas cuantas. Aprovecha para decir a tus más allegados lo que realmente necesitas. Tú te ahorrarás el tener que comprártelo y a ellos les evitas un gasto inutil.

9 - Recicla

El reciclaje está de moda; los mercadillos de segunda mano también y lo vintage arrasa. ¿Por qué no regalarle a tu hermana o a una amiga esa camiseta que solo te has puesto una vez, el cinturón que está impecable pero ya no te abrocha o esa sortija de plata que lleva años sin salir de tu joyero?. Aprovecha para dar un repaso a tus cosas y dale una nueva vida en forma de regalo a todo eso de lo que nunca te deshaces, aunque ya no lo vayas a usar, porque está nuevo.

10 - Recicla más

Todos los que tienen niños saben que Papá Noel y los Reyes Magos a menudo se pasan trayendo regalos, que si los de casa de los abuelos, que si los tíos… Observa la primera semana con cuáles juegan menos ( SSMM no siempre dan en el clavo) y escóndelos. Te servirán para regalarlos en su próximo cumpleaños a cualquier amiguito de tus hijos. Eso sí: este truco sólo te servirá si tus hijos son muy pequeños, si no, se darán cuenta. Con los más mayorcitos siempre se puede hablar. Si hay algún regalo que no termina de convencerles, explícales lo que vas a hacer con ellos. Es muy posible que estén de acuerdo.

11- Aprovecha las rebajas

Sí, ya sabemos que hay cosas que dejan de estar de moda y que los niños crecen de un año para otro, pero seguro que a tu suegra le puedes regalar el año próximo una bufanda que has comprado este, ¿no?. Tenlo en cuenta cuando lleguen las rebajas de enero y aprovéchalas para comprar regalos de cumpleaños e incluso parte de los Reyes del año próximo.