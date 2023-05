San Isidro 1ª. Malos principios para la feria taurina de San Isidro

San Isidro vuelve a la celebración de su mundial del toreo en la Plaza de Las Ventas con el primero lleno de "NHB" y la presencia de figuras que se toparon con mal juego de los de La Quinta

Sea esta de 2023 la feria taurina de San Isidro más cara de la historia en taquilla, salvo para los abonados. Sea también la feria en la que los toros volvieron a su Venta de El Batán. Y sea en definitiva la de un nuevo mundial del toreo, el ciclo más largo del planeta, que augura ser el de más tardes con el cartel de "No hay billetes".

Comenzó la isidrada con los principios que más desean los gitanos para sus hijos. Los toros de La Quinta no favorecieron por su soso y deslucido juego, que la voluntad y ganas de los de luces no calara más en los tendidos.

El Juli, mago sin toros

La justa presencia de los astados, esencial en una plaza de la categoría como la de Madrid, restó importancia y su falta de casta impidió que la emoción fuera de mayo envergadura. Es el caso de Julián López "El Juli", que tuvo en el menos malo segundo del encierro, un toro que se dejó y con el que lo tuvo que hacer todo. Magia lo llaman. Juli le escondía la muleta, se la sacaba con un toque mandón y el de La Quinta obedecía sin más. Merecida ovación con saludos tras casi media y descabello.

Con el cuarto, en el que un quite de peligro de José María Soler a su compañero de cuadrilla Alvaro Montes mereció una ovación espontánea, Julián se mostró dignamente aseado.

Roca Rey, ganas y rabia contenida

Roca Rey no tuvo su tarde, ni lote parta el lucimiento. Repetía incansable el tercero, más por inercia que por ganas de embestir, y el peruano acompañaba sin más. Ligero, aprovechando las idas y venidas, su toreo no calaba en el tendido. Administró bien los tiempos, se colocaba al hilo para no ahogar su vaivén y se le afeaba la colocación. Silencio respetuoso, pero pobre para lo que se esperaba del diestro peruano.

No fue mejor el quinto. Pese a su buen hacer desde el punto de vista técnico, pues Roca Rey llevaba sin obligar a su oponente, le perdía pasos para reponer la colocación y aguantaba los cabezazos al llevar la cara suelta, la faena no dio para mucho más. La disposición del diestro en la primera de sus comparecencias no pasaba de silencio en ambos. De ahí las ganas y la rabia contenida.

Tarde soñada de Alvaro Alarcón

Era sin duda la tarde soñada para Alvaro Alarcón. Tarde de alternativa con el rompeplaza que marcaría el juego y presencia de sus hermanos. Una tanda por la izquierda, despacio, de mano baja y ligazón fue lo mejor que obtuvo el toricantano que saludó una ovación desde el tercio.

Molesto, pegajoso y a menos es la definición del pobre juego que dio el sexto con el que le costó acoplarse a Alarcón, quien estuvo a merced del viento y de la apatía que se contagió desde el ruedo por el descastado juego de los toros y su pobre presencia a los tendidos.

Comenzaba así la feria de San Isidro, de los precios altos en taquilla para los no abonados y la de la vuelta de los toros a su Venta de El Batán, sin que la primera del ciclo tuviera un buen principio. Aunque ya se sabe que los gitanos no quieren buenos principios. Por algo será.

Reseña:

1ª de San Isidro. Lleno.

Toros de La Quinta, justos de presencia y bajos de casta.

Julián López "El Juli". Ovación con saludos y silencio

Roca Rey. Silencio y silencio

Alvaro Alarcón. Ovación con saludos y silencio

Destacaron en las cuadrillas:

En la brega, José Chacón

En banderillas, Aponte "Candelas; el mérito de Soler en el segundo, Francisco Durán "Viruta" y José María Soler en un quite de peligro a su compañero Alvaro Montes.

