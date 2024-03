España se queda sin Oscar a pesar de Bayona

La famosa película Oppenheimer y Pobres Criaturas, brillan en la noche del cine

La noche de los Oscars deslumbró ayer con su 96ª edición, dejando a su paso más de una sorpresa y emocionantes momentos. La película más aclamada de la velada fue Oppenheimer, que se alzó con un impresionante total de 7 estatuillas doradas, incluyendo los codiciados premios a Mejor Director, otorgado a Christopher Nolan, Mejor Actor para el talentoso Cillian Murphy, y Mejor Actor de Reparto para la icónica interpretación de Robert Downey.

Sin embargo, la otra cinta destacada de la noche fue Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos que también recibió elogios con cuatro Oscars, entre ellos el premio a Mejor Actriz para la brillante actuación de Emma Stone, al Mejor Diseño de producción para James Proce, Shona Heath y Zsuzsa Mihalek.

Para sorpresa de muchos, la esperada Barbie de Greta Gerwing, que fue la película más taquillera del año, solo logró llevarse un Oscar, y fue en la categoría de Mejor Canción por What Was I Made For? interpretada por Billie Eilish, compitiendo con la también nominada I'm Just Ken de la misma película.

Además, a pesar de las expectativas, ni Sociedad de la Nieve de Jorge Bayona ni Robot Dreams de Pablo Berger lograron hacerse con el premio Oscar. Pues la mejor película internacional fue para el británico Jonathan Glazer con La zona de interés y el Oscar para maquillaje y peluquería, fue para la galardonada Pobres Criaturas. A su vez El Chico y la Garza, de Miyazaki le arrebató el premio a Pablo a mejor largometraje de animación.

Acontecimientos de la Gala

La 96ª edición de los Oscars, fue presentada por cuarta vez por el carismático Jimmy Kimmel, quien compartió escenario con Molly McNearney, la gala prometía ser un espectáculo lleno de sorpresas desde el primer momento.

Además de las presentaciones y las emocionantes nominaciones, la velada estuvo acompañada por actuaciones musicales que dejaron al público sin aliento. Billie Eilish se destacó como la primera en subir al escenario, interpretando su éxito What Was I Made For? en una actuación que deslumbró a todos los presentes. Le siguió Ryan Gosling, quien encantó a los invitados con su interpretación de I'm Just Ken, un momento especialmente destacado con su traje rosa, a pesar de no llevarse a casa el premio como Mejor Actor de Reparto. La velada culminó con la talentosa californiana Becky G, quien encendió la audiencia con su actuación de The Fire Inside.

Sin embargo, no todo fueron momentos de alegría en la gala. Hubo un momento de profunda emoción cuando los asistentes recordaron a grandes intérpretes del mundo del cine que nos dejaron en el último año. Desde el famoso actor de Friends, Matthew Perry, hasta la legendaria Glenda Jackson, conocida por su papel en "Mujeres Enamoradas". También se rindió homenaje a Michael Gambon, recordado por su icónico papel como Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter, y a la querida Glynis Johns, quien dio vida a la madre de los niños protagonistas en el clásico de Disney, Mary Poppins.

Lista de ganadores

Mejor película: Oppenheimer

Mejor Dirección: Cristopher Nolan, Oppenheimer

Mejor Actriz Principal: Emma Stone, por Pobres criaturas Mejor Actor Principal: Silliag Murphy, por 'Oppenheimer

Mejor Actriz de Reparto: Da Vine Joy Randolph, por 'Los que se quedan

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer

Mejor Guion Original: Arthur Harari y Justine Triet, por 'Anatomia de una caida

Mejor Guion Adaptado: Cord Jefferson, por 'American Eiction' Mejor Película Internacional: Reino Unido, 'La zona de interés

Mejor Canción Original: 'What Was I Made For?' de 'Barbie' (Billie Eilish)

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson por 'Oppenheimer

Mejor Cortometraie de Acción Real: The Wonderful Story of Henry Sugar'

Mejor Montaje: 'Oppenheimer

Mejor Fotografia: 'Oppenheimer

Mejor Sonido: La zona de interés (Jonathan Glazer)

Mejor Diseño de Vestuario: Pobres criaturas Mejor Sonido: La zona de interés' (Jonathan Glazer)

Mejor Diseño de Vestuario: 'Pobres criaturas'

Mejor Pelicula de Animación: "El chico y la garza'

Mejor Certometcaie Animade; 'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko' Mejor Película Documental: '20 dias en Mariúpol' (stvslav, Chernov)

Mejor Cortometraje Documental: "The Last Repair Shop'

Mejor Diseño de Producción: Pobres criaturas

Mejores Efectos Especiales: 'Godzilla Minus Ore' (Takashi Yamazaki)